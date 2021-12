Pavilly verleiht erneut Verdienstmedaillen

Die Partnerstadt Pavilly hat nun wieder einige ihrer Verdienstmedaillen verliehen. Erstmals hatte sie damit drei Personen am 7. Juni 1992 geehrt: Für den damaligen Bürgermeister Bernard Guesdon (†), Warendorfs damaligen Bürgermeister Dr. Günther Drescher (†) und Dieter Mevert, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Freckenhorst – Pavilly, war dies eine große Ehre vor vielen Bürgern und Bürgerinnen aus Freckenhorst und Pavilly.

Am gleichen Wochenende war in Pavilly auch das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Freckenhorst – Pavilly gefeiert worden, blickt das Partnerschaftskomitee in einer Pressemitteilung zurück. Nach nunmehr fast 30 Jahren sind insgesamt 14 Verdienstmedaillen der Stadt Pavilly verliehen worden, allein acht davon in einer Sondersitzung des Rates in der letzten Novemberwoche. Geehrt wurden Ratsmitglieder, die mindestens 25 Jahre ein Mandat bekleidet hatten. Unter ihnen ist auch Jean-Claude Bateux, der von 1977 bis 2008 Stadtrat war und von 1995 bis 2001 als erster und bisher einziger Bürgermeister der sozialistischen Partei dem Rat vorstand.

25-Jahr-Feier in Freckenhorst begangen

In diese Zeit fiel auch das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft, das in Freckenhorst feierlich begangen wurde. Im Rahmen des Programms pflanzte Bürgermeister Bateux zusammen mit seinem Vorgänger Bernard Guesdon eine Jubiläumseiche im Hägerort. Diese Eiche in der Nähe des Hofs Scheimann, auf die Spaziergänger durch eine Tafel hingewiesen werden, habe inzwischen eine stattliche Größe erreicht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch der zurzeit amtierende Bürgermeister Francois Tierce ist unter den Geehrten. Er ist seit 1989 Mitglied des Stadtrates und seit 2016 Bürgermeister in Freckenhorsts Partnerstadt. „Er ist mit Leib und Seele ein Freund der Partnerschaft, pflegt persönliche Kontakte mit der Freckenhorster Familie Dudey und hat es sich zum Ziel gesetzt, im kommenden, hoffentlich coronafreien Jahr die Feiern zum 50-jährigen offiziellen Bestehen der Partnerschaft mit Freckenhorst auszurichten.

Im Kreise der bisher mit der Verdienstmedaille der Stadt Pavilly Geehrten bleiben somit Dr. Günther Drescher und Dieter Mevert die einzigen Nicht-Pavillyaner.