Peter Horstmann fordert bei Pro Sieben mehr Einsatz für Geflüchtete

Auftritt zur Primetime: In der Sendung „Bundestagswahl-Show“ auf Pro Sieben hat Warendorfs Bürgermeister Peter Horstmann am Mittwochabend ein stärkeres Engagement der Bundespolitik bei der Aufnahme von Flüchtlingen gefordert. Warendorf hat sich wie über 200 andere Städte und Gemeinden der Initiative Seebrücke angeschlossen, die sich bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen.

Die Stadt Warendorf sei ein „Zweitausendstel“ der Bundesrepublik, sagte Horstmann in der Pro-Sieben-Sendung, von den verbliebenen 4000 Geflüchteten im griechischen Lager Moria müsse die Stadt also rechnerisch zwei Personen aufnehmen.

Warendorfs Bürgermeister Horstmann: „Das kriegen wir locker hin“

„Ich glaube, das kriegen wir locker hin, auch das doppelte oder dreifache“, machte der 34-Jährige, der im vergangen Jahr zum Bürgermeister gewählt wurde, seinen Standpunkt klar. In Warendorf gebe es ein sehr starkes ehrenamtliches Engagement einer Flüchtlingsinitiative. Letztlich scheitere die Aufnahme der Flüchtlinge aber an der anders ausgerichteten Bundespolitik.

Die Stadt Warendorf hatte sich im Frühjahr 2021 der Initiative Seebrücke angeschlossen. Das sei auf das ehrenamtliche Engagement der Flüchtlingsinitiative zurückzuführen, sagte Horstmann. Dass der Auftritt bei Pro Sieben für Warendorfs parteilosen Bürgermeister nicht nur Show ist, sondern ein echtes Anliegen, lässt sich an einem Ausspruch von ihm ablesen. Im Sommer beklagte er, dass noch immer täglich vier Menschen im Mittelmeer ertrinken würden. Während in Deutschland Pläne für Sommerferien in Griechenland geschmiedet würden, kämpfe man in Lagern wie Moria gegen Corona-Ausbrüche.

„Bundestagswahl-Show“ bei Pro Sieben

Bei der „Bundestagswahl-Show“ am 22. September nehmen zwölf prominente Spitzenpolitiker und -politikerinnen im Publikum Platz und müssen nach wochenlangem Dauerwerben um Stimmen erst einmal zuhören. Sie wissen nicht, mit welchen Menschen und Geschichten sie es zu tun bekommen. Moderator ist Louis Klamroth.

Politprofis unter Zugzwang: Wann? heute, 20:15 Wo? #P7btw21show mit @louisklamroth Wer? Philipp #Amthor, @wiebkewinter, @larsklingbeil, @eskensaskia, @GoeringEckardt, @Ricarda_Lang, Wolfgang #Kubicki, @KonstantinKuhle, @Janine_Wissler, @Amira_M_Ali, @Joerg_Meuthen & @JoanaCotar pic.twitter.com/k23PJbkRfp — ProSieben (@ProSieben) September 22, 2021

In zwei vorangegangen Sendungen haben sich Annalena Baerbock und Olaf Scholz den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt. Armin Laschet hatte abgesagt.