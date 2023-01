Vieles auf den Weg gebracht

Kreisdechant Peter Lenfers und die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser zeigten sich beim Neujahrsempfang der Pfarrei St. Laurentius am Sonntagmorgen im Restaurant „Im Engel“ mit Blick auf das laufende Jahr optimistisch, dass es ein gutes werden wird. „2022 hat uns vieles abverlangt. Es war kein schönes Jahr“, musste Doris Kaiser zugeben. Pandemie, Krieg und die Energiekrise hätten alle vor große Herausforderungen gestellt. Und dennoch – in der Gemeinschaft seien sie stark. „Wir sind eine lebensfähige Gesellschaft und können alles schaffen“, gab sie sich kämpferisch. Zuvor hatte Pfarrer Lenfers im Rahmen des Gottesdienstes in der St. Laurentius-Kirche von einer ganz anderen Krise gesprochen. Nämlich der, die die Katholische Kirche derzeit erlebt. Es habe sehr viele Austritte gegeben. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich. Es müsse vieles aufgeklärt werden. Schwerpunktthema des Gottesdienst war die Taufe, das erste und grundlegende Sakrament, durch das ein Mensch in die Glaubensgemeinschaft der Christen aufgenommen wird. Ein Projektchor unter der Leitung von Elke Blienert lieferte den musikalischen Rahmen.

Pfarrgemeinde St. Laurentius lädt zum Neujahrsempfang : Kreisdechanant Pfarrer Peter Lenfers begrüßte gemeinsam mit Doris Kaiser als Stellvertreterin des Bürgermeisters die Gäste. Foto: Marion Bulla

Ulrich Hagemann begleitete die Sänger und Sängerinnen zudem auf dem Saxophon. 16 Kinder wurden beim Gottesdienst zudem offiziell als Messdiener eingeführt. Auch viele Mitglieder der Kolpingsfamilie Warendorf waren in die St. Laurentius-Kirche gekommen. Sie feiern in diesem Jahr ihr 171. Stiftungsfest. Darüber hinaus waren einige der Sternsinger gekommen, um den Segen als ein Zeichen der Hoffnung, Zuversicht und Zusammenhalt zu bringen. Zum anschließenden Neujahrsempfang hatten rund 180 Gäste im Saal „Im Engel“ Platz genommen. Sie freuten sich auf den Jahresrückblick den Jutta Blienert und Ariane Nießwandt, Vorsitzende im Pfarreirat, einmal mehr mit einer gehörigen Portion Humor vortrugen. Es war sozusagen ein alphabetisches Resümee und ging von „A“ wie „Arbeit in den verschiedenen Gremien“ über „D“ wie „Die drei Damen vom Pfarrbüro“ und „I“ wie „Ideen über Ideen. Sie sind da“ bis hin zu „Z“ wie „Zwei Punkt Null: Maria 2.0“ und „Zukunft der Kirche“. Der Buchstabe „Y“ ist dabei natürlich stets etwas schwierig. Das sympathische Duo hatte diese Hürde souverän bewältigt:„Y-Tong-Steine gab es im letzten Jahr in der Marien Kirche leider nicht.“ Die Lacher waren natürlich allesamt auf ihrer Seite.

Der Projektchor gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit. Foto: Marion Bulla

Nachdem beide das aktuelle Pastoralteam als jung und frisch gelobt hatten, übernahm Peter Lenfers das Wort. Das vergangene Jahr sei das erste Jahr gewesen ohne personelle Wechsel im hauptamtlichen Team. Der Pfarreirat habe die Einarbeitungsphase hinter sich gelassen und sei mittlerweile gut organisiert, freute der Pfarrer sich. Manches habe sich neu formiert wie etwa die Orgel, die saniert worden sei und ein Register mehr bekommen habe. Auch zeigte er sich zufrieden mit der Planung des neuen Kindergartens im Baugebiet In de Brinke durch die Marienstiftung. „Wir sind mit Volldampf dabei, das tatsächlich anzuschieben“, sagte Lenfers und ergänzte, auch mit Hilfe der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Warendorf.

Neujahrsempfang der Kirchengemeinde: Jutta Blienert (l.) und Ariane Nießwandt blickten als Vorsitzende des Pfarreirates auf das vergangene Jahr zurück. Foto: Marion Bulla

Viele Jahre war Jutta Wittkamp als Verbundleiterin in St. Laurentius aktiv. Dass sie sich nun aus privaten Gründen aus dem Amt verabschiedet, bedauerte der Kreisdechant sehr. „Das lief wie ein Schweizer Uhrwerk“, bemerkte er anerkennend über die Leistungen der Scheidenden. Dennoch freute Lenfers sich, dass Christoph Strickmann diese Lücke nahtlos füllen wird. Ein großes Dankeschön sprach er am Ende allen Ehrenamtlichen, die sich in den Gremien engagieren, aus. „Das ist nicht selbstverständlich.“