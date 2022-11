Pianist legt Kern der Werke frei

Wenn Matthias Kirschnereit an den Tasten des Flügels sitzt, darf man sich getrost auf einen Klavierabend freuen, der an emotionaler Kraft und Dichte nichts zu wünschen übrig lässt. So war es auch am vergangenen Sonntag wieder. Der weltweit gefragte, gerade erst von einer Japantournee zurückgekehrte Pianist und Hochschullehrer spielte im Rahmen der Galeriekonzerte und bereicherte die Reihe zum wiederholten Mal um einen Höhepunkt.

Ganz gleich, ob Brahms, Beethoven oder Debussy: Kirschnereit schafft es auf frappierende und unmittelbar berührende Weise, den je unterschiedlichen Kern dessen freizulegen, was in den Noten steht. Das kann die Mischung aus unbekümmerter Seligkeit einerseits und leicht schwermütiger Melancholie andererseits sein wie in Johannes Brahms‘ „Walzern“ op. 39. Oder der augenzwinkernde Witz, von dem Ludwig van Beethovens „Polonaise“ op. 89 durchzogen ist – ein herrlich „schräges“ Stück Musik. Ob es der Widmungsträgerin, der Zarin von Russland, gefallen hat? Wir wissen es nicht.

Zupackende Interpretation

Ob Beethoven, dieser musikalische wie menschliche Eigenbrötler, mit seinen Werken überhaupt jemandem „gefallen“ wollte, darf stark bezweifelt werden. Das gilt gewiss auch für seine 8. Klaviersonate, die „Pathétique“. Matthias Kirschnereit verwies in seiner kurzen Moderation darauf, dass Beethoven zur Zeit der Entstehung dieser Sonate Kenntnis von seinem sukzessive abnehmenden Hörvermögen hatte. Eine Erfahrung, die womöglich so etwas wie ein Ventil brauchte, mit dem sich das „Drama des Ichs“ (so Kirschnereit) Ausdruck verschaffen konnte. Angst, Verzweiflung, Wut, vielleicht auch Hoffnung in Form einer unfassbar schönen Melodie stecken in dieser singulären Sonate. Und Kirschnereit versenkt sich in sie hinein mit Haut und Haar. Er erzeugt mit seiner zupackenden Interpretation riesenhafte Spannung, schafft schroffe Gegensätze, siedelt das abschließende Rondo an zwischen Flehen und Fliehen. Das zeugt von absoluter innerer Anteilnahme und wirkt deshalb so authentisch.

Eine ganz andere Welt beschreibt Claude Debussy in seinen „Images“. Imaginäre visuelle Eindrücke wie Lichtspiegelungen auf dem Wasser oder ein Epitaph für den Barockkomponisten Jean-Philippe Rameau werden Klang und wecken die Fantasie der Zuhörer. Das gelingt Matthias Kirschnereit auf ganz subtile Art. Und höchst virtuos noch dazu, wie Debussys „Mouvement“ schlagend deutlich machte.

Gleich drei Zugaben

Apropos virtuos: Kirschnereit mobilisiert in dieser Hinsicht ein unglaubliches Potenzial. Anders wäre die Sonate op. 22 des Argentiniers Alberto Ginastera am Ende des Programms auch gar nicht zu stemmen gewesen. 15 Minuten atemberaubender Musik mit rastloser Bewegung und voller Temperament, nur kurz sediert durch ein zauberhaftes „Presto misterioso“.

Ganz großer Beifall für den sympathischen Pianisten, der gleich drei Zugaben spendierte.