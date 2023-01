Plädoyer für die Freundschaft

„Die Bremer Stadtmusikanten“ im Theater am Wall in Warendorf

Familientheater stand am Sonntagnachmittag wieder auf dem Programm des Theater am Wall. Das Westfälische Landestheater Castrop- Rauxel zeigte „Die Bremer Stadtmusikanten“ auf der großen Bühne. Groß und Klein kamen in Scharen und der Paul-Schallück-Saal war dementsprechend gut gefüllt.

Dem Märchen der Brüder Grimm wurde in der Inszenierung eine Frischzellenkur verpasst, bei der die Botschaft der Geschichte im Vordergrund steht. So begann der Theaternachmittag mit sattem E-Gitarren- Sound - gespielt vom „Esel“. Mit flotter Musik und stimmigen Charakteren ging es dann auch weiter durch die Inszenierung, die Kinder und Erwachsene in ihren Bann zog.

Jeder mit eigener trauriger Geschichte

Dem Esel werden oft Eigenschaften wie Dummheit und Eigensinnigkeit zugeschrieben. Eigensinnig ist er schon, aber dumm keineswegs und er findet, dass er lange genug die schweren Säcke beim Müller getragen hat. „Ich verstehe zwar die Sprache nicht, aber deswegen bin ich doch nicht blöd“, schimpft er und macht sich auf den Weg nach Bremen, um Musiker zu werden. Kurz darauf trifft er den Hund, die Katze und den Hahn. Jeder von ihnen hat eine eigene traurige Geschichte. Der Hund hört nicht mehr gut und sollte erschlagen werden, die Katze sieht nicht mehr gut und sollte ersäuft werden und den Hahn hatten die Menschen sowieso für den Topf bestimmt. „Gibt es überhaupt Menschen, die Tiere „normal“ behandeln, ohne sie zu essen oder zu ersäufen?“, fragen sie sich entsetzt und machen sich gemeinsam auf den Weg.

Die ängstlichen Räuber lassen sich zuerst vertreiben. Foto: Beate Trautner

So unterschiedlich die vier Charaktere auch sind, sie haben eines gemeinsam – ihre Liebe zur Musik. Und sie erkennen, dass sie alles erreichen können, wenn sie zusammenhalten.

Auf ihrem Weg entdecken sie im Wald ein Haus. Ideal für eine Rast. Aber es wohnen Menschen darin und mit denen haben sie ja keine guten Erfahrungen gemacht. Mit einer List und viel Musik vertreibt das musikalische Quartett die ängstliche Räuberbande und macht es sich in dem Haus gemütlich. Aber die Räuber kommen wieder und siehe da, alle überwinden ihre Ängste und freunden sich an. „Familie und Freunde sind wichtiger als Geld und schon ist jeder Ort der schönste der Welt“, singen Tiere und Menschen gemeinsam und ziehen in das Haus im Wald ein. Nach Bremen möchte keiner mehr.

„Die Bremer Stadtmusikanten“ ist eine Geschichte über Freundschaft und Akzeptanz, die gerade in unserer Zeit ihre wichtige Botschaft weiter trägt.