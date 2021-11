Plakate für den Frieden

An dem Friedensplakatwettbewerb des Lions Club Warendorf können alle teilnehmen, die am Stichtag 15. November in der Altersgruppe zwischen elf und 13 Jahre sind. Sie werden aufgefordert, bis zum 12. November ein Plakat zu dem Motto „Wir sind alle eins“ zu gestalten.

Der Lions Club Warendorf möchte sich in der durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit insbesondere den Kindern und Jugendlichen zuwenden und Anreize zur Entfaltung ihrer Kreativität geben.

Deshalb soll erstmals die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb erfolgen, den die Lions seit 1988 für Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren veranstalten: Den Friedensplakatwettbewerb; im Original: „Peace Poster Contest“.

An dem Friedensplakatwettbewerb können alle teilnehmen, die am Stichtag 15. November in der oben genannten Altersgruppe sind. Sie werden aufgefordert, bis zum 12. November ein Plakat zu dem Motto „Wir sind alle eins“ zu gestalten. Der Wettbewerb lässt die ausgewählten Beiträge durch einzelne Stufen vom lokalen Club, über die überregionale Ebene bis hin zur internationalen Ebene in den USA aufsteigen. Als Hauptpreis winkt eine Reise nach Chicago mit Begleitung oder ein entsprechender Geldpreis.

Die Jury besteht aus der Designerin Ina Oakley, dem Lion Dr. Peter Degen und Martina Horn, deren Ehemann Dr. Hendrik Horn zur Zeit Präsident des Clubs ist.

Beiträge können im Büro von Ina Oakley, Oststraße 14, Warendorf, bis zum 12. November (Freitag), 12 Uhr eingereicht werden. Eine Ausstellung der Beiträge ist geplant sowie ein Workshop für die besten fünf Teilnehmer mit Ina Oakley sowie ein Überraschungsevent für alle Teilnehmer.

Für den Wettbewerb gelten nachfolgende Regeln:

Das (nicht gerahmte) Plakat darf nicht kleiner als 33 x 55 Zentimeter und nicht größer als 50 x 60 Zentimeter sein.

Pro Schüler darf nur ein Plakat eingereicht werden.

Alle Plakate müssen im Original eingereicht werden. Jegliche Art von Zeichenmedien ist gestattet. Arbeiten mit Pastellkreide oder Kohle müssen fixiert und so vor Verwischen geschützt werden. Die Plakate dürfen nicht laminiert werden. Dreidimensionale Arbeiten sind nicht zugelassen. Auf das Plakat darf nichts aufgeklebt, angeheftet oder sonst wie angebracht werden.

Der Gebrauch von Wörtern oder Zahlen auf der Vorderseite des Plakats ist nicht zulässig. Die Initialen oder die Unterschrift des Künstlers nur auf der Rückseite.

Die Plakate müssen sich für den Versand in einer Röhre zusammenrollen lassen. Das Plakat darf nicht gefaltet werden.