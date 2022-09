Pläne zur Wohnbebauung der Emsinsel kritisiert

Die Emsinsel bleibt nach wie vor ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Mechtild Wolff, Vorsitzende des Heimatvereins, nutzte die Einwohnerfragestunde im Rat, um ihren Unmut über die geplante Wohnbebauung kundzutun. „Vieles, was auf der Emsinsel geplant wird, kann eine schöne Bereicherung für Warendorf werden. Nur eines verstehe ich nicht, und da spreche ich auch für den Heimatverein und für eine Vielzahl von Bürgern. Warum halten die Politiker mit Händen und Klauen an der Wohnbebauung fest?“ Dies stehe dem Naturschutzgedanken entgegen und die Katastrophe an der Ahr habe gezeigt, dass eine Bebauung am Fluss gefährlich ist. Eine Wohnbebauung in den Emsauen werde sicher intensiv, weil die Grundstücke teuer seien. Auf der anderen Seite verzichte die Stadt auf Bezuschussungen. Das wichtigste Naherholungsgebiet Warendorfs würde damit verschandelt. „Man erweist sich hier einen Bärendienst.“ Letztlich würden Investoren hier nur ihre eigenen Interessen verfolgen.

Siegfried Krebse vom Arbeitskreis Emsinsel beklagte, dass es seit 14 Jahren auf der Emsinsel nicht voran ginge. Auch nach der Wahl 2020 werde Bürgerbeteiligung weiter ausgebremst. „Nehmen Sie sehenden Auges Politikverdrossenheit in Kauf?“, fragte Krebse. Die Forderung laute: „Kein Wohnungsbau auf der Emsinsel.“

Thomas Rossel hatte ebenfalls noch Fragen zur Emsbebauung, speziell zum Ideen-Wettbewerb. Dort sei die Rede von einer Veranstaltungshalle für 160 Besucher. Er verglich das mit anderen Städten wie Telgte und Ahlen. „Das ist für Warendorf zu klein dimensioniert und geplant. Warum gehen wir nicht hin und planen auf der Emsinsel eine vernünftige Stadthalle?“ Er persönlich warte schon seit 40 Jahren darauf. Bürgermeister Peter Horstmann wies darauf hin, dass es sich hier nicht um eine Stadthalle im eigentlichen Sinn handle.

„Ich komme mir ein bisschen vor wie bei den Schildbürgern“, meinte Rossel und hatte ein Schild mit der Aufschrift „Schilda“ mitgebracht, das er Peter Horstmann überreichte. Er wollte außerdem wissen, ob das Emskraftwerk in den Wettbewerb mit eingeflossen ist. „Das Brinkhausgelände könnte ein geeigneter Standort für ein Kraftwerk sein“, sagte Baudirektor Peter Pesch, und sollte der Rat dem zustimmen, könnte es Teil des Wettbewerbes werden.