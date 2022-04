Planungen nicht mehr zeitgemäß

„So nicht!“ – eine klare Meinung, hat der SPD-Landtagskandidat Ralf Pomberg dazu, wie die Mobilitätswende nicht gelingen kann. Mit dem Neubau von B64 und B51 durch seinen Wahlkreis Warendorf. Und mit dieser Meinung ist er nicht alleine, stieß unter anderem bei der Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf handfeste Unterstützung.

Am Montag stellten Mitglieder der Bürgerinitiative an zwei Standorten entlang der B64 und an der L547 zwischen Warendorf und Freckenhorst große Wahlplakate mit dem Konterfei Pombergs und seiner Forderung nach einer Einstellung der Planungen der B64n und B51 auf. Direkt neben seinem eigenen übergroßen Abbild zu stehen, bereitete dem Landtagskandidaten zwar kein Unbehagen, doch er betont, dass es vor allem um die politische Botschaft geht: „Der Inhalt ist Programm. Und das Gesicht steht dafür.“

Das Thema der Bundesstraßen habe er bewusst zum Wahlkampfthema gemacht: „Das, was hier aktuell geplant wird, ist definitiv nicht mehr das, was zeitgemäß und aktuell erforderlich ist.“ Mit den geplanten Straßen würde Verkehr nicht nur umgeleitet, sondern zusätzlicher Verkehr angezogen.

Auch wenn das Land NRW über Straßen.NRW in der Planung der Bundesstraßen nur Ausführungsgehilfe für den Bund sei, müsse über das Land auf den Bund eingewirkt werden, um den Bau der Straßen zu verhindern. Neben der Warendorfer Bürgerinitiative unterstützen Ralf Pomberg nach seiner Aussage auch die Beelener und die Telgter Bürgerinitiativen mit dem Aufstellen der großen Wahlplakate entlang B 64.