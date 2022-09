Planungsbüro hat einen „Bock“ geschossen

Baudirektor Peter Pesch musste in der Bezirksausschusssitzung eine wenig erfreuliche Mitteilung machen – und das ausgerechnet zum Baugebiet Königstal II. „Es hat sich jetzt herausgestellt, dass eines unserer Planungsbüros einen Bock geschossen hat.“ Eine Anwohnerin hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Überflutungsschutz die Bestandsbebauung nicht so abgebildet hat, wie das hätte sein sollen. Sie wollte wissen, was passiert, wenn eine neue Bebauung kommt. „Kommt das Wasser dann bei mir an?“ Pesch gab zu, dass es ein Problem geben könnte, wenn wie geplant gebaut wird. „Das soll natürlich nicht so sein. Das kam daher, dass unser Fachplanungsbüro Daten, die wir zur Verfügung gestellt hatten, nicht verwendet hat.“

Nun müsse das Gutachten überarbeitet werden und erst, wenn das da ist, dann könne auch der Bebauungsplan angeglichen werden. „Das wird dann dazu führen, dass wir in eine neue Offenlage gehen. Unser Ziel wird es natürlich sein, die Hausaufgaben, die uns unsere Kollegen beschert haben, zu erledigen“, sagte Pesch. Parallel werde die Erschließung weiter vorangetrieben, zudem gebe es weiter das Thema mit der Archäologie. Der Bereich für die zukünftigen Straßen ist mittlerweile von den Archäologen freigegeben. Die erneute Offenlage betrifft allerdings nur den einen Punkt, muss aber durchgeführt werden.

Zu Beginn der Ausschusssitzung hatte sich Anwohner Klaus Burbank zu Wort gemeldet, der direkt neben der großen Baustelle wohnt. „Ich muss alle vier Wochen meine Fenster putzen, weil der Sand einfach in jede Ritze zieht“, beklagte er die Situation durch die archäologischen Arbeiten. In diesem heißen Sommer musste er nachts lüften, und das hatte zur Folge, dass der Sand sich durch den Wind im ganzen Haus verteilte. „Wann kommt da wieder Mutterboden drüber?“ Selbst das Aufhängen von Wäsche sei kaum möglich, weil die sofort wieder dreckig würde. „Gibt es da für Anwohner eine Regelung, dass sie zum Beispiel zur Not auch einen Fensterputzer von der Stadt bekommen kann? Ich bin langsam verzweifelt.“

Baudirektor Peter Pesch zeigte vollstes Verständnis. „Ich bedauere das sehr. Wir haben das schon wahrgenommen, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse besondere Belastungen da sind.“ Es sei auch schon ein großer Teil an Erde verlagert worden, aber das Thema könne erst beendet werden, wenn dort die Konfektion abgeschlossen worden sei. „Wir haben schon alles mögliche überlegt, auch mit wässern, aber in dem Moment, in dem das Wasser auf den Boden fällt, ist es auch schon weg“, sagte Pesch. Es müsse aber auch Wasser gespart werden. „Wir versuchen, so schnell wie möglich abzuschließen.“