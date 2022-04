Polizei stößt auf aggressive Gäste

Hoetmar

Erst nachdem die Polizeibeamten damit gedroht hatten, die Partygäste in Gewahrsam zu nehmen und im Notfall Pfefferspray einzusetzen, löste sich die Party mit rund 140 Gäste am Ostermontag in einem Wohnhaus in Hoetmar so langsam auf. Die Einsatzkräfte hatten den Gastgeber und die etwa 140 Gäste bei zwei vorausgegangenen Einsätzen bereits ermahnt, bevor sie die Feier gegen 2 Uhr nachts für beendet erklärten.