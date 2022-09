Widersprüche in Verfahren wegen Erpressung

Was sich die Beteiligten am Montag vorm Amtsgericht in einem Strafprozess wegen des Vorwurfs der räuberischen Erpressung und Körperverletzung in zwei Fällen von den Zeugen rund neun Stunden lang anhören mussten, dürfte nicht alle Tage vorkommen.

Angeklagt waren zwei Brüder aus Freckenhorst in einem Fall räuberischer Erpressung. Gegen einen der beiden sowie einen weiteren Angeklagten wurde in einem weiteren Fall räuberischer Erpressung verhandelt. Doch schon bei der Schilderung der beiden Vorfälle von 2019 wichen Opfer, Angeklagte und etliche Zeugen derart voneinander ab, dass sie vom Gericht als höchst unglaubwürdig erklärt wurden.

Zeugen, Opfer und Angeklagte mit unterschiedlichen Versionen

So soll der Grund für einen der Vorfälle nach Schilderung der Angeklagten in einem fehlgeschlagenen Pferdegeschäft gelegen haben, weshalb Forderungen gegen einen Händler aus Glandorf bestanden hätten. Der wiederum – Opfer und Hauptbelastungszeuge – gab an, dass die vorgebliche Geldforderung eine Art Bürgschaft gewesen sein soll, damit die Brüder für einen Bekannten von ihm im Rahmen eines Inkasso-Verfahrens Schulden eintreiben sollten. Als der Bekannte von seinem Vorhaben zurücktreten wollte, seien Forderungen von insgesamt 35.000 Euro gegen den Pferdehändler gestellt worden, da man für die Vorbereitung des „Schuldeneintreibens“ bereits Auslagen gehabt hätte.

Bei einem Treffen in einer Warendorfer Pizzeria soll es deshalb durch den älteren Bruder zu Schlägen auf den Kopf des Händlers und weiteren Drohungen gekommen sein. Bei einem weiteren Treffen auf einem Reiterhof soll es ebenfalls zu Drohungen gekommen sein, bei der auch der andere Bruder anwesend gewesen sein soll. Da das Opfer bei seinen Aussagen nachweislich die Unwahrheit erzählte, den beteiligten Bruder nicht wiedererkannte und der über ein recht plausibles Alibi verfügte, plädierte selbst die Staatsanwältin am Ende auf Freispruch, dem sich das Gericht anschloss.

Opferaussagen nachweislich falsch

Da er wie sein Bruder bei Gericht kein Unbekannter ist und beide über ein umfangreiches Strafregister verfügen, war seinerzeit bei seiner Festnahme durch ein Spezial-Einsatz-Kommando seine Haustür gesprengt worden. Schaden nach eigenen Angaben: rund 30.000 Euro. Dafür sprach ihm das Gericht einen Schadensausgleich zu. In einem weiteren Fall räuberischer Erpressung gab es aufgrund unglaubwürdiger Aussagen des Opfers einen weiteren Freispruch. Mitte Oktober wird die Verhandlung gegen den älteren Bruder in der Angelegenheit der räuberischen Erpressung gegenüber dem Pferdehändler fortgesetzt.