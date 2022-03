Pragmatische Lösungen bieten

Die Deula hat seit Beginn der Corona-Pandemie erfolgreich darum gekämpft, weiter unterrichten zu dürfen. Rund 10 000 Teilnehmer werden dort normalerweise in jedem Jahr in über 100 Bildungsangeboten aus den grünen Berufen sowie aus Kraftverkehr und Logistik geschult. Die Pandemie hat aber auch in dem Bildungszentrum zu schweren Belastungen geführt, berichtet die Deula in einer Pressemitteilung.

Hoher Aufwand für Kontrollen

Wie es nach dem 2. April weitergeht, wollte die Geschäftsführung jetzt vom heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier und seinem Parteikollegen Markus Höner wissen. Der Geschäftsführer der Deula, Björn Plaas, berichtete von der letzten großen Veränderung einer Corona-Schutzvorschrift im vergangenen Dezember. Sie hätte dazu geführt, dass das riesige Bildungszentrum nur noch durch ein Tor mit täglicher Kontrolle des Impf- und Teststatus zugänglich gemacht worden sei.

Die unverändert hohen Corona-Inzidenzen lassen aber bislang keine Erleichterungen für den Unterrichtsbetrieb zu. Björn Plaas hofft nun auf eine Entspannung mit dem Frühjahrsbeginn, um dann Erleichterungen der Schutzmaßnahmen im Lehrgangsbetrieb umzusetzen. Wichtig ist ihm, zwar mit Schutzmaßnahmen, endlich wieder uneingeschränkt arbeiten zu können. „Denn berufliche Bildung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Dafür brauchen wir in Zukunft Schutzverordnungen mit Augenmaß, weniger Bürokratie und mehr Pragmatismus“, so Plaas.

Zu früh für einen „Freedom-Day“

Auch Daniel Hagemeier und Markus Höner warnten davor, den aufgrund der hohen Inzidenzen auf den 2. April verschobenen inoffiziellen „Freedom-Day“ zu feiern und die Pandemie ad acta zu legen: „Es ist dringend geboten, an der Maskenpflicht zumindest für einige Bereiche des öffentlichen Lebens festzuhalten. Und auch an der Impfquote muss noch gearbeitet werden. Wir versuchen natürlich die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen – die der Geimpften und die der Ungeimpften. Aber das ist nicht einfach, wenn alle sich eine Rückkehr zur Normalität wünschen.“

Online-Kurse weiter im Angebot

Die Deula habe aufgrund ihres Hygienekonzepts nur zweimal einen Lockdown überstehen müssen und während dieser Zeit in einigen Bereichen Online-Unterricht angeboten, erläuterte Plaas. Durch umfangreiche Testungen habe man positive Fälle frühzeitig entdeckt und durch konsequente Hygieneregeln eine Ausbreitung verhindert. So sei die Deula bis dato von keinem massiven Corona-Ausbruch betroffen gewesen. Noch immer gebe es Online-Kurse.

„Online-Unterricht ist ein wichtiger Bestandteil des Lernens geworden und wird es bleiben. Aber nicht jeder lernt damit gleich gut und nicht jeder Inhalt lässt sich online vermitteln. Unsere Praxisbezogenheit wird auch in Zukunft der wichtigste Erfolgsfaktor für unseren Unterricht bleiben“, stellt der Deula-Geschäftführer fest.