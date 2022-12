Premiere begeistert das Publikum restlos

Weihnachtsoratorium in Warendorfer Laurentiuskirche

Warendorf

Zahlreiche Sängerinnen und Sänger, darunter auch viele Kinder, und ein eigens zusammengestelltes Orchester präsentierten am Sonntag in der Laurentiuskirche in Warendorf festliche Töne: Musik aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ stand auf dem Programm. Das Publikum war begeistert.

Von Christoph Schulte im Walde