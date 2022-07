Premiere mehr als gelungen

Bei diesem Konzert stand die Bühne im Mittelpunkt. Denn das „Sommerzeit“-Konzert mit Svea Albrecht, Dimitrinka Tuturilova und Uta-Maria Gennert-Stöcker war das erste, das auf der neuen Freilichtbühne an der Klosterstraße 7 aufgeführt wurde.

Die Freude bei den Altstadtfreunden und allen Initiatoren und Ehrenamtlichen war riesengroß: Mit so vielen Besuchern hatte niemand gerechnet, als Svea Albrecht, Dimitrinka Tuturilova und Uta-Maria Gennert-Stöcker mit ihrem Konzert „Sommerzeit“ die neue Freilichtbühne an der Klosterstraße 7 einweihten.

Für die Altstadtfreunde war nun Genießen angesagt, jetzt da ihre Arbeit weitestgehend erledigt war. Es stimmte aber auch einfach alles an diesem Samstagabend. Die Sonne schien vom blauen Himmel und tauchte den Garten in ein sommerliches Licht. Die Temperaturen waren mittlerweile angenehm. Die Häuser und die großen Bäume dämpften die Sonnenstrahlen und ein leichter Wind zog über den Platz und sorgte für belebende Kühle.

Tolle Atmosphäre im Garten

Das Team vom Scala Filmtheater hatte eine mobile Bar mit Tresen aufgebaut und versorgte die nicht enden wollende Schlange der Gäste mit Wein, Bier und anderen Kaltgetränken. Gut gelaunt plaudernd saßen die rund 120 Besucher an den im Garten verteilten Tischen und ließen es sich gut gehen. Dabei waren die neue Bühne und die tolle Atmosphäre im Garten Hauptthema. Mit Sicherheit trug auch die ungezwungene Stimmung im großen Garten des klassizistischen Bürgerhauses in der Klosterstraße 7 zum Gelingen des ersten Konzertes auf der neuen Freilichtbühne bei.

„Sommerzeit“ mit Svea Albrecht an der Querflöte, Dimitrinka Tuturilova an der Geige und Uta-Maria Gennert-Stöcker am Klavier soll gleichzeitig der Auftakt zu einer Reihe von Sommerkonzerten im neuen Konzertgarten des klassizistischen Bürgerhauses sein. Als das Trio zusammen mit Laurenz Sandmann die neue Freilichtbühne betrat, verstummten die Gespräche sofort und alle schauten erwartungsvoll zur Bühne hin.

„Traum ist wahr geworden.“

„Ich freue mich riesig, heute hier zu sein“, begrüßte Sandmann kurz und knapp, aber bewegt die vielen Gäste: „Ein Traum ist wahr geworden. Die Terrasse ist zur Bühne geworden.“ Dann übergab Sandmann den Abend in die Hände der Musikerinnen und verließ die neue Plattform für die Kunst.

Svea Albrecht, Dimitrinka Tuturilova und Uta-Maria Gennert-Stöcker schienen sich auf der neuen Bühne sofort wohl zu fühlen und stimmten mit einem Stück von Johann Joachim Quantz in den Musikabend ein. Die Musikerinnen hatten sich leichte und zum sommerlichen Ambiente passende Stücke ausgesucht. Mit Menutten, Tänzen, Fantasien, Romanzen und Sonaten von Schumann, Brahms, Telemann, Bach, Mendelssohn- Bartholdy, Beethoven, Mozart, Schocker und Rutter begeisterten sie ihre Zuhörer.

Der Konzertabend war in drei Teile mit zwei Pausen gegliedert – perfekt, um die entspannte Atmosphäre zu halten. So konnten die Gäste sich zwischendurch mit neuen Getränken versorgen und ihre Gespräche wieder aufnehmen.

Die aufwendige Lichtanlage kam bei diesen ersten Auftritt allerdings nicht richtig zu ihrem Einsatz. Dazu war es für Anfang Juli einfach noch zu hell.