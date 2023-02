Premiere schlug gleich voll ein

„Erstmalig, einmalig und wahrscheinlich nicht letztmalig“, nahm WaKaGe-Präsident Hermann Josef Schulze Zumloh während des Prinzenballs am Samstag den verbalen roten Faden wieder auf, den er schon durch die Proklamation von Prinz Uwe II. einige Wochen zuvor gesponnen hatte. Denn er zeigte sich begeistert von der Stimmung im Saal Allendorf, in dem erstmalig der große Ball zu Ehren des aktuellen Prinzen gefeiert wurde. Der Prinz selbst zeigte seine Dankbarkeit für die spontane Gastfreundschaft, in dem er seinen Orden großzügig an die Mitglieder der Familie Allendorf verlieh.

