Prickelnder Streifzug

Ein Abend mit dem „Kulturallrounder“ Jo van Nelsen und dem Pianisten Bernd Schmidt ist immer ein ganz besonderes Musikerlebnis. Mit ihrem Programm „Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt. . . .“ kamen sie am Freitagabend in den Paul-Schallück-Saal und verwöhnten das Publikum mit einem prickelnd-unterhaltsamen Streifzug durch das Berlin der „Goldenen Zwanziger“.

„So lang nicht die Hose am Kronleuchter hängt...“

Seit über 30 Jahren spielt Bernd Schmidt im führenden europäischen Varieté-Theater „Tigerpalast“ in Frankfurt, hat schon mit Harald Juhnke, Nina Simone, den Weather Girls und anderen Größen der Unterhaltungsbranche zusammengearbeitet. Im „Tigerpalast“ lernte er vor 21 Jahren den Chansonnier Jo van Nelsen kennen. Damals ist ein intensiv agierendes Künstlerduo entstanden, bei dem beide Künstler ihre ganzen Qualitäten einbringen können.

Die Musik der 20er-Jahre liegt den beiden Künstlern sehr, da verbanden sie musikalische und schauspielerische Elemente zu einer Show mit Kultpotenzial. Schon die Auswahl der Schlager und Lieder machte den Abend so interessant. Denn diese Zeit mit ihrem „Tanz auf dem Vulkan“ und den legendären Tanztees im Luxushotel Adlon bietet viel mehr als die Alltagsschlager wie „Veronika der Lenz ist da“ bis hin zu „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“.

Mit Akribie und Feinsinn hatten Jo van Nelsen und Bernd Schmidt einen bunten Melodienstrauß gebunden, der einen tiefen Einblick in eine Zeit bot, die eben nicht nur mit der Unterwelt im legendären „Kakadu“ zu tun hat. Geschichtliches und allzu Menschliches lieferte der charmante Jo van Nelsen. Neben so wunderbar bissigen Weisen wie „Der Kleptomane“ nach Friedrich Holländer gab es unterhaltsame Schlager wie „Wo sind deine Haare“, den Foxtrott „Was macht der Meier am Himalaya“ und „Ich steh’ mit Ruth gut“. Für solch einen Streifzug durch das abendliche Berlin braucht Jo van Nelsen kein ganzes Palast Orchester wie Max Raabe, da konnte er sich ganz auf die pianistischen Künste von Bernd Schmidt verlassen.

„Kulturallrounder“ Jo van Nelsen. Foto: Axel Engels

Oberflächlichkeit und plumpe Unterhaltung lagen ihm sicherlich fern, sein Programm war da mit mehr Tiefe zusammengestellt. Denn wo andere Künstler süffisant bei Leonello Casuccis „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ nur den amourösen Part herausarbeiten, gab Jo van Nelsen erst mit seiner Moderation den tragischen Hintergrund für die Existenz des zu mietenden Tänzers, der ja in seinem Leben schon bessere Zeiten gesehen hat. Als Auftakt zu einem grandiosen Tango-Potpurri mit Willy Rosens „Frau Meier tanzt Tango“ und Friedrich Holländers „Guck doch nicht immer zu dem Tangogeiger hin“ passte dies einfach bestens. Auch wenn man selber schon diverse Abende mit der Musik dieser Zeit als Klavierbegleiter auf einer Bühne verbracht hat, entdeckte man an diesem Abend so manches musikalische Kleinod, das sich zum Nachmusizieren lohnt.

Das Publikum wurde auf jeden Fall bestens unterhalten, da verging die Zeit wie im Fluge im „Rausch der Melodien“, die von den beiden sympathischen Künstlern vom Staub der Zeit befreit und dann in ein facettenreiches und lebendiges Gewand gekleidet wurden.