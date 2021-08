„Priester bleibt man bis ans Lebensende“

„Der Bischof hat mich zwar als leitenden Pfarrer emeritiert, nicht aber als Priester“, stellt Norbert Happe fest, der Ende Juni nach zehn Jahren die Kirchengemeinde St. Johannes in Beelen verlassen hat und seit Anfang Juli als Emeritus in Hoetmar wohnt. Theoretisch hätte er jetzt jede Menge Zeit, seinen Hobbys zu frönen, zu lesen, zu reisen, zu fotografieren, sich mit Menschen zu treffen, sich vielleicht wieder einen verschmusten Hund anzuschaffen. Doch: „Priester bleibt man immer“, bemerkt Happe, „bis ans Lebensende.“

Als „frei schaffender Künstler“ stehe er daher gerne zur Verfügung, wenn es gelte in Freckenhorst, Hoetmar oder Buddenbaum mit den Mitgliedern der Gemeinde St. Bonifatius & St. Lambertus Gottesdienste zu feiern. Pfarrdechant Manfred Krampe, der nichts davon hält, emeritierte Pfarrer „aufs Abstellgleis“ zu schieben, hat Happe schon fest in den lokalen Pastoralplan eingeplant. So hält er bereits am morgigen Donnerstag um 9 Uhr die erste Heilige Messe in der Stiftskirche. Seinem Nachfolger in St. Johannes Beelen hat er zudem versprochen, im September die Erstkommunion zu übernehmen.

Dass es den 67-jährigen Geistlichen, der 1983 im Dom zu Münster das Sakrament der Priesterweihe empfangen hatte, ins Golddorf verschlagen hat, war purer Zufall. Er habe auch in Marienfeld, Ennigerloh und Sassenberg – dort war er von 1997 bis 2005 Pfarrer in St. Johannes Evangelist – nach einer Wohnung gesucht, ehe er an der Ahlener Straße in Hoetmar fündig geworden sei, berichtet der gebürtige Ahlener, der in Neubeckum aufgewachsen ist. Dort lebe auch ein großer Teil seiner Familie. Von Hoetmar aus könne man ja sogar mit dem Fahrrad dorthin fahren.

Theoretisch hätte der tierliebe Priester, der zeitweilig einen echten Streichelzoo mit Kamerunschafen, Hunden, Hühnern und Hähnen um sich versammelt hatte, seinen Altersruhesitz auch in Mexiko nehmen können. Der Priester hatte von 1989 bis 1996 im mexikanischen Bistum Tula gewirkt und steht in engem Austausch mit seinen dort lebenden Patenkindern, die er vor Beginn der Corona-Pandemie alle zwei Jahre besuchte und auf die er merklich stolz ist.

Ein Patensohn hat ihm angeboten, bei ihm und seiner Familie einzuziehen. Doch Mexiko ist Happe zu unsicher geworden. Als er dort gelebt habe, habe er ohne Bedenken mit der U-Bahn oder dem Bus fahren können. Das sei mittlerweile ganz anders, berichtet er von einer hohen Kriminalitätsrate und Drogenbanden-Kriegen, in die immer wieder Unschuldige verwickelt würden. Gleichwohl will Happe, sobald „Sch...-Corona“ es zulässt, seine Freunde in Mexiko wieder besuchen. Spricht‘s und kündigt dem „tollen Kollegen“ Manfred Krampe an: „Dann sage ich einfach ,Manfred, ich bin nicht da‘.“