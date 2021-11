Prinz Frank I. weckt den Moritz

Für den Warendorfer Stadtprinzen Frank I. (Hülsbusch) ist es Zeit, ein wenig unruhig zu werden – schließlich nähert sich der Auftakt der Karnevalssession. Am 11. November werden die Narren in Warendorf von Bürgermeister Peter Horstmann auf dem Marktplatz empfangen.

Stadtprinz Frank I. (Hülsbusch), „das Sangesoriginal vom Josephs-Hospital“, soll dem Vernehmen nach glänzende Augen bekommen, wenn er an seinen Moritz denkt.

Am Aschermittwoch war das Narrenzepter zur Ruhe gebettet worden, und zwar wie immer traditionell im Tresor des historischen Rathauses. Der ansonsten übliche, feierliche Rahmen fiel, wie so vieles in der jüngeren Vergangenheit, der Corona-Pandemie zum Opfer.

Nun, da eine schrittweise Rückkehr zur Normalität möglich zu sein scheint, möchte die Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe) den kleinen Kerl wieder aus seinem Winterschlaf holen. Und zwar wie es sich gehört, am Elften im Elften, sprich am kommenden Donnerstag (11. November).

Um 19.11 Uhr werden die Narren – allen voran Frank I. (Hülsbusch) mit seiner Annemarie Bea Hoffmann, begleitet von allen Formationen – von Bürgermeister Peter Horstmann auf dem Warendorfer Marktplatz empfangen. Kurz darauf soll der Moritz aus dem närrischen Tiefschlaf aus seinem Bett geholt werden, ehe das Sangesoriginal vom Josephs-Hospital am Rathausbalkon seine prinzliche Fahne ausrollt. Damit ist die Karnevalssession 2021/´22 dann eröffnet.

Sessionsmotto wird bekannt gemacht

Bei der Gelegenheit möchte die WaKaGe dann auch gemeinsam mit dem Bürgerausschuss Warendorfer Karneval das Sessionsmotto für die kommende fünfte Jahreszeit bekanntgeben.

Die WaKaGe wird sowohl am Donnerstag nach dem öffentlichen Akt auf dem Marktplatz als auch am Samstag als geschlossene Gesellschaft (2G-Regel) feiern.