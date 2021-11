Prinz Jonathan in Quarantäne

Er feierte in der heimischen Küche mit: Prinz Jonathan begab sich nämlich aufgrund eines positiven Corona-Testes einer engen Kontaktperson freiwillig in Quarantäne. Ein lautes „Hoetmar Helau“ schaffte er dennoch.

Karneval in Hoetmar

Der Karneval ist zurück im Golddorf. Wie zerbrechlich er ist und dass eine Session mit vielen Fragezeichen vor den Hoetmarer Narren liegt, zeigte sich bereits beim offiziellen Karnevalsauftakt am Freitagabend im Wiebusch-Treff. Eigentlich wollte sich Jonathan I. (Huerkamp) „von Computermaus und Gaumenschmaus“ als neuer Prinz feiern lassen. Aufgrund eines positiven Corona-Testes einer engen Kontaktperson, verzichtete er kurzfristig auf den Auftakt.

„Papa, bitte mach keinen Knick in den Umhang“, rief der 24-jährige seinem Vater Peter mit einem Augenzwinkern per Videoschalte zu. Peter Huerkamp und Ehefrau Daniela versprachen, ihrem Filius den Umhang, die Prinzenkappe und den Moritz vor die Haustür zu legen. „Es tut mir im Herzen weh, dass Jonathan heute nicht mit uns feiern kann“, sagte Petra Vorbeck-Hölscher als Schatzmeisterin des Karnevalsclubs Hoetmar (KCH): „Es wäre aber das falsche Zeichen gewesen.“ Das sahen auch alle anderen Karnevalisten so und zollten ihrem Prinzen für die sehr verantwortungsvolle Entscheidung ihren vollen Respekt.

Von Corona ließ sich Jonathan Huerkamp aber nicht die Laune verderben und feierte in der heimischen Küche: „Der Nachbar hat bestimmt schon die Polizei angerufen, weil ich zu laut Hoetmar Helau gerufen habe.“ In Richtung seines Elferrates, der aus der rund 50-köpfigen „Hoetmarer Elite“ gebildet wird, gab er die Devise aus: „Reißt die Hütte ab“. Das ließen sich die jungen Frauen und Männer nicht zweimal sagen und präsentierten umgehend den neuen Prinzensong: „Karneval ist wieder da – Hoetmar du bist wunderbar.“

Nach mehreren bestätigten Corona-Fällen in der vergangenen Woche, war die Sorge vor der Pandemie und dem nächsten Lockdown beim Karnevalsauftakt förmlich zu spüren. Mitfeiern durften nur vollständig geimpfte oder genesene Karnevalisten und erst nach einigen Flaschen Freibier kam die Leichtigkeit vergangener Tage immer mehr zurück.

Als erster Prinz, der zwei Sessionen erlebt hat, wird Jonas I. (Neite) „von Fußballfeld und Farbenwelt“ in die Hoetmarer Karnevalsgeschichte eingehen. „Es waren sehr, sehr magische zwei Jahre“, sagte Neite, als ihm die prinzlichen Insignien abgenommen wurden. Besonders bedankte er sich bei seinem Elferrat „KC Biernotverein“: „Mein Elferrat stand voll hinter mir und hat durchgezogen. Danke.“

Ein weiterer Höhepunkt zu Beginn der fünften Jahreszeit war der Auftritt der ehemals rot-weißen Tanzgarde des SC Hoetmar. Während der Corona-Pandemie sind die jungen Damen so gewachsen, dass ihnen ihre Uniformen nicht mehr passten. Spätestens Anfang kommenden Jahres sollen die neuen Uniformen angeschafft werden – Spenden sind ausdrücklich erwünscht. Trainiert wird die Garde von Franziska Wiermer und Marina Austerhoff.

Zu vorgerückter Stunde stattete Deutschlands selbsternannte „Party-Boyband No. 1 Unnormal“ den Karnevalisten einen Überraschungsbesuch ab. Seit ihrer Debütsingle „Flamingo Go“ im Jahr 2019 sind sie bundesweit auf dutzenden Mallorca-Festivals und im 17. Bundesland auch schon im „Bierkönig“ aufgetreten: „Wir wollen richtig für Stimmung sorgen.“