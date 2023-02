Prinzessin Kathi I. zieht positive Zwischenbilanz

Die Amtszeit der Freckenhorster Prinzessin Kathi I. nähert sich ihrem Höhepunkt. Am Sonntag (12. Februar) findet die große Prunksitzung der KG Silber-Blau statt, für die es noch ein paar Restkarten gibt. Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen, denn die Tollität hat in dieser Session doch schon so einiges erlebt.

„ Ich war ein wenig überfordert. Das ist in der Praxis doch anders als in der Theorie. “ Prinzessin Kathi I.über die Proklamation

Nachdem Kathrin Pumpe mutig und selbstbewusst die Rolle der Prinzessin angenommen hatte, rutschte ihr am Abend der Proklamation dann doch ein wenig das Herz in die Hose. Das Lampenfieber war doch größer, als sie es erwartet hatte. „Ich war ein wenig überfordert. Das ist in der Praxis doch anders als in der Theorie“, gesteht Kathi I. Da habe ihr dann die Erfahrung, die sie über viele Jahre als Pagin des Prinzen in Braunschweig gesammelt hat, nicht viel geholfen. „Als Pagin musste ich nichts sagen. Aber das Reden vor Leuten fiel mir erst schwer.“ Doch zum Glück hat sie diese Hemmschwelle mittlerweile überwunden und ist als Prinzessin angekommen. „Je länger man auf der Bühne steht, desto besser wird es. Es war dann doch eine schöne Proklamation“, strahlt die Tollität. Unterstützung gaben ihr dabei auch die Schützenschwestern, die ihr Mut zusprachen.

Der Proklamation folgten seitdem viele Veranstaltungen, die Prinzessin Kathi I. „von Löwenstadt und Poggenland“ souverän meisterte. Sie war bei der Proklamation in Sendenhorst dabei und besuchte Sitzungen in Münster. „Westfalen haut auf die Pauke“ in der Halle Münsterland war dabei „ein Erlebnis“. „Es waren tolle Tanzgruppen, tolle Kostüme und ein schöner Abend. Das war sehr eindrucksvoll.“ Großen Spaß hatte Kathrin Pumpe auch bei den Kneipentouren in Hoetmar und Freckenhorst. „Das waren fröhliche Runden, und alles war locker und schön.“

Highlight war die Sitzung in Köln

Das Highlight sollte dann aber für das „kölsche Mädchen“ noch kommen. Gemeinsam mit einer Delegation der KG Silber-Blau ging es nach Köln und dort gab es eine Premiere, denn es hieß „Köln trifft Düsseldorf“. Angesichts der bekannten Animositäten zwischen Alaaf und Helau war dies sehr außergewöhnlich. „Das war beeindruckend, als die 250 bis 300 Gardisten einzogen“, schwärmt KG-Präsident Eckhard Nergert. „Das war eine Riesenbühne und es war keine Sekunde langweilig.“ Genauso begeistert war Prinzessin Kathi I., die bereits zum vierten Mal an einer Karnevalssitzung in Gürzenich teilnahm. „Die Kölner können Karneval“, strahlt die Prinzessin. 2008 war sie zum ersten Mal bei einer Sitzung in Köln und gleich hin und weg. „Diese Sitzung wird auch immer im Fernsehen gezeigt.“ Selbstverständlich traf sie nun als Prinzessin auch ihren Kölner Amtskollegen, schließlich sei Gürzenich das „Wohnzimmer von Köln“.

Das Zwischenfazit fällt nach etwas holprigen Start gut aus. „Ich finde, es ist bislang eine schöne Session mit vielen tollen Veranstaltungen“, sagt Kathi I. Und auch Ehemann und Prinzgemahl Frank ist mittlerweile vom Bazillus Karneval infiziert, denn er war immer dabei. Der Sitzung am Sonntag sieht Kathi I. nun viel gelassener und entspannter entgegen. „Diese Sitzung ist auch ein Dankeschön an die Prinzessin. Das wird eine Veranstaltung voller Highlights und ist auf die Tollität zugeschnitten“, verspricht Eckhard Nergert.

Hoch her geht es dann noch einmal an Weiberfastnacht, denn dann sollen die Kitas, Altenheime und Schulen besucht werden, und auch ein Abstecher in der WN-Redaktion ist geplant. Ein letzter Höhepunkt ist die Teilnahme am Warendorfer Rosenmontagszug im eigenen Prinzessinnenwagen. Zum Abschluss wird am Dienstag das Zepter weggeschlossen, und mit dem traditionellen Fischessen am Aschermittwoch endet die Session.