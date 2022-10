PriPro in Halle der Bundeswehr

Die Karnevalisten sind optimistisch in Bezug auf die Planung der anstehenden Session.

Vertreter von Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe) und des Bürgerausschusses Warendorfer Karneval sind grundsätzlich optimistisch gestimmt, was die Durchführbarkeit von Veranstaltungen angeht. Sofern es also die Pandemie zulässt und Feiern im zwanglosen Rahmen möglich sind, wird im Januar eine neue Tollität proklamiert werden. Ort des Geschehens ist erstmals die Sportschule der Bundeswehr. Von da an steuern die Jecken auf Altweiber, Rathausturm und Rosenmontag zu.

PriPro erstmals in der Kaserne

Einiges Kopfzerbrechen haben zweifelsohne die räumlichen Herausforderungen bereitet: Bekanntlich steht die Kreienbaum-Halle nicht mehr zur Verfügung, darüber hinaus hat das Kolpinghaus als Narrenhochburg und Heimat vieler Vereine geschlossen. Hermann-Josef Schulze-Zumloh und Clemens Westrup, Präsident der WaKaGe und Chef des Bürgerausschusses, betonten während des Treffens, an Lösungen zu arbeiten, die allerdings nicht von Dauer sein können, wie es hieß. Warendorf benötige dringend einen Ort, wo große Veranstaltungen über die Bühne gehen können.

Man sei insbesondere der Bundeswehr zu großem Dank verpflichtet, dass sie nicht nur am Rosenmontag ihr Gelände zur Aufstellung von Wagen und Fußgruppen zur Verfügung stellt, sondern nun auch noch im Januar eine Halle für die PriPro, unterstrichen die Vertreter von WaKaGe und Bürgerausschuss.

Zunächst aber soll es darum gehen, in die Session zu starten. Dazu wird am Freitag, 11. November, der Moritz von Frank I., „das Sangesoriginal aus dem Josephs-Hospital“, geweckt. Tags drauf findet das traditionelle Auftaktfest im Haus Allendorf statt.