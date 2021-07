„PriPro ist kein Maskenball“

WaKaGe feiert 2022 in der Sportschule der Bundeswehr

Warendorf

Es sei eine große Herausforderung gewesen, eine Veranstaltungshalle zu finden, in der ein qualitativ hochwertiges Programm abgespult werden konnte und bei der auch die Infrastruktur passte, betonte WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh. Die Prinzenproklamation 2022 findet am 15. Januar in der Sportschule der Bundeswehr statt. Allerdings mit weniger Gästen.

Von Joachim Edlerund