Projekt "Mitfahrbänke" startet in Warendorf

Ein lange geplantes Projekt wird in der nächsten Woche umgesetzt: Die sogenannten Mitfahrbänke werden aufgestellt. Coronabedingt hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben.

Vier Anhaltestellen wird es geben: In Warendorf an der Freckenhorster Straße in Höhe der Bäckerei Birkholz sowie am Kreishaus an den Bushaltestellen. Die Mitfahrt ist in beide Richtungen möglich.

Weitere Bänke werden in Freckenhorst vor der Gärtnerei jeweils an den Bushaltestellen stehen, für beide Richtungen. Der vierte Stopp ist in Hoetmar vor den Containern des Kindergartens an der Raiffeisenstraße. Die Mitfahrbänke sollen eine Form des Fahrens per Anhalter ermöglichen: Wer etwa von Freckenhorst nach Hoetmar möchte, geht zur Mitfahrerbank und wartet, bis ein Auto mit diesem Ziel anhält.

Die Mitfahrgelegenheiten sind nicht nur an der Bank, sondern auch an Schildern zu erkennen, die direkt daneben aufgestellt werden. Darauf werden die jeweiligen Ziele angezeigt.