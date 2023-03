Projekt „Neue Heimat“ auf gutem Weg

„Das Jahr 2023 wird ein historisches Jahr für die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Warendorf. Denn der Neubau unserer Reitanlage soll zu einem Aushängeschild für die Stadt Warendorf und den Reitsport in unserer Region werden. Damit soll gesichert werden, dass auch zukünftig Jugendliche und alle interessierten Menschen Zugang zum Reitsport haben.“ Mit diesen Worten eröffnete am Montagabend in der DEULA Georg Ettwig, der erste Vorsitzende des Vereins, die Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins (RFV) Warendorf.

Verein weiter gewachsen

Doch bevor es zum Stand des Neubaus, dem wichtigsten Thema der Tagesordnung, kam, galt es zunächst, einige andere Punkte der Tagesordnung abzuarbeiten. So konnte Ettwig verkünden, dass der Verein im vergangenen Jahr weiter gewachsen ist und nun über 438 Mitglieder verfügt. Auch sportlich verlief das Jahr 2022 recht positiv. Neben zahlreichen Erfolgen bei Landes- und Deutschen Meisterschaften sowie internationalen Turnieren freuten sich Ettwig und Beiratsmitglied Anja Heitmann besonders über den Gewinn der Kreisjugendstandarte durch Mia-Leni Brümmer, Hannah Ettwig, Polina Janzen, Melissa Möllers und Lotta Scharffetter.

Georg Ettwig (l.) und Anja Heitmann (r.) ehrten Melissa Möllers, Hannah Ettwig, Polina Janzen, Lotta Scharffetter und Mia-Leni Brümmer für den Gewinn der Kreisjugendstandarte. Foto: Hartwig

Als besonderer Aktivposten zeigten sich die Voltigierer des Vereins unter Leitung von Renate Fockenbrock. So betreuen die 20 Trainerinnen dieser Disziplin mit sechs Pferden 138 Voltigierer. Wie stark die Nachfrage nach diesen Angeboten ist, zeigt schon die Warteliste, auf der zurzeit mehr als 100 Jugendliche aufgeführt sind. Nachdem Beiratsmitglied Klaus Müller die Finanzsituation des Vereins vorgestellt hatte, gab es für den Vorstand eine einstimmige Entlastung. Wiedergewählt wurden als Kassenprüfer Adelheid Borchardt und Thies Kaspareit.

Sachstand zum geplanten Neubau

Zum geplanten Neubau der Reitanlage, der durch den Verkauf der alten Anlage an den Beelener Unternehmer Josef Besselmann nötig wurde, gab Architekt und Vereinsmitglied Martin Fockenbrock einen Überblick über den Planungs- und Entwicklungsstand der neuen Vereinsheimat, die auf dem Gelände der Landwirtsfamilie Freye in der Nähe der B475 entsteht. So wurde bereits im Februar mit ersten Erdarbeiten begonnen. Bis zum Mai sollen eine Lagerhalle für Heu und Stroh sowie der Außenplatz fertiggestellt sein. Im August sollen zwei Stallgebäude und im Oktober die erste Reithalle einschließlich Casino errichtet sein. Der Umzug der Pferde soll im November folgen. Für die erste Hälfte des Jahres 2024 ist die Fertigstellung der Voltigierhalle sowie der Außenanlagen geplant.

Bereits im November sollen die Pferde des Vereins in die neue Anlage - hier eine Skizze - einziehen können. Foto: Hartwig

Fockenbrock und Ettwig bedankten sich für das große Engagement des Rates der Stadt Warendorf sowie des Bauamtes, das den ehrgeizigen Bauplan erst möglich gemacht hat. Neben dem eigentlichen Neubau der Reitanlage sind im Umfeld auch noch weitere infrastrukturelle Baumaßnahmen notwendig. So erhält die B475 auf Höhe der Anlage in der Fahrtrichtung Warendorf – Sassenberg eine Linksabbiegerspur. Ebenfalls wird dort ein Fahrradweg sowie eine Pferdeampel errichtet, um die gefahrlose Überquerung der stark befahrenen B475 für Pferde und Reiter zu gewährleisten und das auf der anderen Straßenseite liegende Reitwegenetz auch weiterhin nutzen zu können.

Beitragserhöhungen in allen Bereichen

Wie stark der Rückhalt in den eigenen Reihen ist, zeigte ein Thema, das bei Vereinsversammlungen normalerweise für lange und hitzige Diskussion sorgt. Bedingt durch die veränderten Rahmenbedingungen wie drastisch gestiegenes Zinsniveau und deutlich höhere Baukosten, hat sich auch die Finanzsituation für den Neubau geändert. Neben Einsparungen bei der Realisierung und einem erhöhten Anteil von Eigenleistungen durch die Mitglieder beschloss der Vorstand daher in allen Bereichen Beitragserhöhungen. So werden ab 2024 die verschiedenen Mitgliedsbeiträge, aber auch die Gebühren für die Nutzung der Anlage jeweils 20 Euro höher angesetzt als ursprünglich geplant. Die Mitgliederversammlung zeigte dafür großes Verständnis.