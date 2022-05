Projekt: Umweltschutz vor 100 Jahren

In den Sommerferien bietet das Westpreußische Landesmuseum spannende Programme für Kinder und Jugendliche an. Unter dem Titel „Mit Merkbuch, Denkschrift, Kamera: Zwei Pioniere des Naturschutzes in Preußen“ zeigt das Westpreußische Landesmuseum ab dem 24. Juni das Werk zweier Pioniere des Naturschutzes um 1900.

Im Rahmen der Ferienaktionstage bietet das Museum dazu für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren zwei Programme an, die sich mit Fragen rund um den Natur- und Umweltschutz vor 100 Jahren und heute beschäftigen.

Wieso brauchen wir Umweltschutz?

Wieso brauchen wir Umweltschutz? Wann begann der Naturschutz und was haben die Menschen vor 100 Jahren darunter verstanden? Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen sollen die schützenswerten Besonderheiten der Natur um uns herum angeschaut und untersucht werden.

Das Programm „Fotosafari Natur“ findet vom 27. bis 29. Juni, vom 11. bis 13. Juli und vom 25. bis 27. Juli statt. Die Termine für den Workshop „Umweltblogger unterwegs“ sind 4. bis 6. Juli, 18. bis 20. Juli und 1. bis 3. August. Die Angebote finden jeweils vormittags von 8 bis 13 Uhr statt. Der Unkostenbeitrag liegt bei diesen beiden Workshops bei jeweils fünf Euro pro Kind.

„Der Pirat kommt“

Für jüngere Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren bietet das Museum das Programm „Der Pirat kommt“ an. Der Freibeuter „Klaus Störtebeker“ erzählt aus seinem Leben und vermittelt in kindgerechter Weise Wissen über die Zeit der Hanse. Die Kinder erfahren dabei auch Bemerkenswertes rund um die Besonderheiten des Bernsteins und dessen Verarbeitung. Die jungen Besucher haben im Anschluss an den spielerischen Rundgang durch das Museum die Möglichkeit, ein „erbeutetes“ Stück Bernstein zu bearbeiten und als Erinnerung an den Besuch im Museum mit nach Hause zu nehmen.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa 120 Minuten. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf zehn Euro pro Kind. Die Termine sind: 28. Juni, 10 bis 12 Uhr; 7. Juli, 14 bis 16 Uhr; 5. August, 10 bis 12 Uhr und 6. August, 10 bis 12 Uhr.

Da die Teilnehmendenzahl bei allen Ferienangeboten auf zehn Kinder begrenzt ist, bittet das Museum um Voranmeldung unter 0 25 81 / 9 27 77 13, dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr.

Weitere Infos zum Thema unter der folgenden Adresse: http://westpreussisches-landesmuseum.de/de/