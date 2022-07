„Projektion“ das zentrale Thema

Der brasilianische Künstler Pedro Alves Filho ist seit seiner Jugend eng mit der Kunst verbunden. Schon in jungen Jahren war er in seiner Heimatdiözese Coroatá (Maranhao) im Nordosten Brasiliens als Kunstmaler angestellt und gestaltete sowohl dort als auch im Süden des Landes einige Kapellen, Kirchen und ein Kloster mit Wand- und Kachelmalerei. Während dieser Zeit hat er sich in eben diesen beiden Techniken in Sao Paulo bei brasilianischen Künstlern wie zum Beispiel Claudio Pastro fortgebildet. Auch bei der damaligen ECO-Ausstellung in Rio de Janeiro aus Anlass des UN-Gipfels zeigte Pedro Alves Filho eines seiner Werke und hat auf Initiative des inzwischen verstorbenen Bischofs Reinhard Pünder (damaliger Bischof der Diözese Coroatá) bei der UN-Posterausstellung in Brasilia teilgenommen. In seiner Kategorie hat er den Ehrenpreis erhalten.

Religiöse und brasilianische Themen

Vom 24. Juli bis 21. August stellt Pedro Alves Filho im Stadtmuseum Warendorf Arbeiten seiner neuesten Werke aus. Für diese Ausstellung wählte der Künstler aus seinem Oeuvre das Bild mit dem Titel „Projektion“ als zentrales Thema, denn es schafft eine Verbindung zu den anderen Werken der Ausstellung, die in Stil und Motiven zunächst sehr unterschiedlich erscheinen. Einige von ihnen basieren beispielsweise auf religiösen, andere auf brasilianischen Themen und sind meist in Acryl- und Öltechnik gefertigt.

Pedro Alves Filho hat in der Malerei seinen eigenen unverkennbaren Stil gefunden, ohne sich abschließend darauf festzulegen. Er arbeitet mit verschiedenen Techniken, mal mit Acrylfarbe, mal mit Aquarell. Der Kunstmaler arbeitet auch mit Strukturpaste, um so eine besondere Wirkung zu erzielen. „Ich mache mir immer sehr viele Gedanken zu meinen Arbeiten“, sagt der Kunstmaler. Die versuche er dann auf Papier oder die Leinwand zu bringen. Mal sei das Ergebnis realistischer, ein anderes Mal eher abstrakt. Aber zu jedem Bild kann er eine Geschichte erzählen. Die Bilder sind ein farbenfrohes Wechselspiel aus Strukturen und Schichten und haben ein hohes Maß an Lebendigkeit.

Gerne malt er auch für Kinder, die dann beim Betrachten der Bilder ihrer Fantasie freien Lauf lassen könnten.

Herkunft prägte den Künstler

Geprägt ist der Künstler von seiner Herkunft. „In Brasilen gibt es viele Menschen, die in Armut leben“, sagt er. Ein Thema, das sich auch in einigen seiner Werke wiederfindet.

Eben in dieser Vielfältigkeit der Motive findet sich die Idee der Projektion als möglicher Ausgangspunkt für verschiedene Denk- und Sichtweisen wieder. Es ist ein Versuch, bei den Menschen einen kritischen Blick auf Sinnhaftigkeit zu wecken, insbesondere auch in Anbetracht aktueller Geschehnisse.

Nach seiner Migration nach Deutschland in den 90-er Jahren hat der inzwischen in Warendorf lebende Künstler zunächst eine Fortbildung bei dem Künstler Theodor Schäfer in Ostbevern absolviert und er erweiterte im Laufe der Jahre sein Repertoire auch auf Grafiken und Plastiken. So waren seine Werke in den vergangenen Jahren unter anderem in Ausstellungen in Münster, Ostbevern, Stapelfeld/Cloppenburg und Berlin zu sehen.

Die Ausstellung ist Dienstag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 14 bis 17 Uhr geöffnet, montags bleibt das Stadtmuseum geschlossen.