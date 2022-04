Projektstart am 25. April: „Gut beraten im Alter“

Am 25. April soll ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt und dem Kreis Warendorf starten – dabei steht das Altwerden in den eigenen vier Wänden im Fokus.

In den eigenen vier Wänden alt zu werden und gut versorgt im gewohnten Umfeld leben zu können, wünschen sich die meisten Menschen. Hier setzt das Projekt „Besser jetzt – gut beraten ins Alter“ der Pflege- und Wohnberatung des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Warendorf an, welches am 25. April (Montag), 17 Uhr im Pfarrheim St. Marien startet.

„Besser jetzt – gut beraten ins Alter“ ist ein kostenloses und persönliches Informationsangebot für Menschen ab 75 Jahren. „Ab Ende April wird dieser Personenkreis per Post über das Beratungsangebot informiert“, so die Stadt in einer Pressenotiz. Telefonisch, per Mail oder mit der Antwortpostkarte kann dann Kontakt zur Pflege- und Wohnberatung aufgenommen und ein Besuchstermin vereinbart werden. Bei dem Hausbesuch steht die Prävention im Vordergrund: Julia Böwing, Pflegeberaterin des Kreises Warendorf, wird die Besuche durchführen und gibt Tipps und Hilfestellung rund um eine Vielzahl von Themen. Das Projekt ist mit einer Laufzeit von einem Jahr angesetzt. Quartalsweise werden die Personen ab 75 Jahren in der Reihenfolge ihrer Wahlkreise angeschrieben.

Projektstart am 25. April

Zum Projektstart am 25. April wird Jürgen Ribbert-Elias, Vorsitzender des Vereins „Alter und Soziales Ahlen“ und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Münster in einem Impulsvortrag darauf eingehen, wie wichtig die aufsuchende Seniorenberatung ist. Außerdem werden Julia Böwing (Pflegeberaterin) und Jürgen Ribbert-Elias Fragen zum Vortrag und zu dem Projekt in Warendorf beantworten. Anmeldungen zur Auftaktveranstaltung nimmt die Seniorenbeauftragte der Stadt Warendorf unter

0 25 81 / 5 40 15 06 oder per Mail: britta.sporket@warendorf.de entgegen. Weitere Fragen beantwortet: Julia Böwing

0 25 81/53 50 28 oder per Mail: julia.boewing@kreis-warendorf.de