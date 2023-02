Prothesen aus dem 3D-Drucker

Kai Künzelt, Inhaber des gleichnamigen Orthopädie-Technik-Zentrums und Sanitätshauses, setzt auf Innovation. Längst hat die Digitalisierung in seinen Filialen in Hamm (Hauptzentrale mit Werkstatt), Ahlen, Schloss Holte, Quakenbrück und Warendorf Einzug gehalten. Griff der Orthopädietechnik-Mechaniker (so die Bezeichnung des Ausbildungsberufes) früher noch zu Gips, um einen Abdruck anzufertigen, gehören heute Scanner, iPad und 3D-Drucker zu seinem Handwerkszeug, um perfekt angepasste Hilfsmittel wie 3D-gedruckte Kopfschutzhelme für Epileptiker oder frisch am Kopf operierte Menschen herzustellen.

