Besitz von Kinderpornos: Warendorfer bekommt Bewährungsstrafe

Verschaffung und Besitz kinderpornografischer Schriften – diese Anklage stand gegen einen 58-jährigen Warendorf zur Verhandlung vor dem Amtsgericht an. Jetzt wurde das Urteil gefällt.

Urteil am Amtsgericht

Wegen des Verschaffens kinderpornografischer Schriften in fünf Fällen in Tateinheit mit dem Besitz von kinder- und jugendpornografischer Schriften musste sich am Donnerstag ein 58-jähriger Warendorfer vor dem Schöffengericht verantworten.

Konkret wurde ihm vorgeworfen, an fünf Tagen zwischen Juli und Oktober 2018 einer weiteren Person insgesamt sechs entsprechend einzustufende Bilder per Whatsapp zugesendet zu haben. Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung im Juni 2022 stellten die ermittelnden Beamten insgesamt 30 kinderpornografische Bilder, ein kinderpornografisches Video sowie zwölf jugendpornografische Bilder auf dem Smartphone des Angeklagten sicher.

Prozess in Warendorf: Smartphone des Angeklagten ausgewertet

Die Auswertung eines Computers ergab 20 weitere jugendpornografische Bilder. Der Anklagevorwurf werde eingeräumt, so der Verteidiger. Sein Mandant sei in eine Whatsapp-Gruppe eingeladen worden. Die sichergestellten Dateien seien relativ alt; sein Mandant habe im Zuge jeder Smartphone-Neuanschaffung ein Fachgeschäft aufgesucht und sämtliche Daten vom alten auf der neue Endgerät übertragen lassen. Im Jahr 2018 habe der Angeklagte starke Schmerzmittel eingenommen, was zu einem zehntägigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik geführt habe.

Bis heute sei sein Mandant gesundheitlich schwer angeschlagen und nicht mehr arbeitsfähig. In der Whatsapp-Chatgruppe ging es unter anderem um Fantasien, was mit den Mädchen und Jungen angestellt werden könne; der Angeklagte war dabei offenbar sehr aktiv. Wie er sich diese Taten im Nachhinein erkläre, fragte der Staatsanwalt den Angeklagten. Das könne er nicht, entgegnete der Mann. Er stehe nicht auf Kinder, vielmehr habe es sich um „menschliche Neugier“ gehandelt. Und weiter: „Man guckt einfach mal. Ich würde nie ein Kind anfassen.“

Rege Diskussionsbeteiligung im Chat – Bewährung für Warendorfer

„Mich überzeugt das nicht“, hielt ihm die Vorsitzende Richterin dessen rege Diskussionsbeteiligung in besagter Gruppe vor. Der Staatsanwalt glaubte nicht, dass Männer aus Neugier Pornos konsumierten. Er nahm in seinem Schlussplädoyer eine „gewisse Geilheit“ an – betonte aber, damit keine ärztliche oder psychiatrische Diagnose vorlegen zu wollen.

Das Gericht verurteilte den Warendorfer, der zuvor noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Smartphone und Computer bleiben als Tatmittel eingezogen. Ferner wird ihm ein Bewährungshelfer für drei Jahre zur Seite gestellt.