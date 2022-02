„Prunk-Stream“ mit Bernd Stelter

Corona hat in diesem Jahr einmal mehr dafür gesorgt, dass die Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe), zum großen Bedauern vieler Jecken, erneut alle närrischen Veranstaltungen absagen musste. „Die karnevalistische Normalität ist nicht eingetroffen. Jetzt fahren wir auf Sicht“, bemerkte Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh am Montagabend bei einem Pressegespräch im Hotel „im Engel“.

Dort war an diesem Abend ein ganz besonderer Treffpunkt. Und da zeigte sich: Die Pandemie hat auch etwas Gutes. Sie lässt nämlich kreative Ideen entstehen. Was die WaKaGe am 26. Februar zeigt, hat es in ihrer 165-jährigen Geschichte noch nie gegeben. An diesem Tag, dem eigentlichen Karnevalssamstag, wird auf der Webseite der WaKaGe unter dem Titel „Warendorf Alaaf“ eine Karnevalssitzung mit illustren und hochkarätigen Gästen präsentiert. Wenn auch nicht live, aber dennoch in Farbe. „Ich freue mich riesig“, strahlte Ex-Prinz und Hoteleigentümer Gerd Leve am Montag bei der Aufzeichnung eben jener „Prunksitzung“.

Neue Gags und Best-of

„Ohne Corona wären die Stargäste ausgebucht“, freute auch Schulze-Zumloh sich über den hohen Besuch, der am Montag zur Aufnahme extra aus Köln angereist war. Kein geringerer als Kabarettist Bernd Stelter, ein Karnevalist durch und durch, wird mit seinem Programm für närrische Stimmung sorgen. Von ihm gebe es neue Gags aber auch ein „Best of“, verriet die närrische Koryphäe und fügte an, er feiere bereits sein 33. Bühnenjubiläum. Karneval habe sein Leben verändert. Auch Volker Weininger, der im Fasching als „Der Sitzungspräsident“ äußerst erfolgreich unterwegs ist, hat zugesagt. „Er ist ein aktueller Star am Büttenhimmel, unglaublich witzig und teilweise entlarvend“, lobte Stelter seinen Mitstreiter und betonte, es herrsche keine Konkurrenz zwischen ihnen.

Auch WaKaGe-Hofsängerin Linda Weisink sowie die Tanzgruppen sind bei der Show mit dabei. Die „Hüpfer“ hatten zwei Jahre lang keine Auftritte, kein Publikum und freuen sich natürlich, endlich die neuen Choreografien präsentieren zu können. Die Tänze waren bereits im Vorfeld im Theater am Wall aufgezeichnet worden. Natürlich ist auch „Frank I. das Sangesoriginal vom Josephs-Hospital“ mit seiner Annemarie Bea Hoffmann mit an Bord. „Der Prinz für die Ewigkeit“, so hatte Schulze-Zumloh die amtierende Tollität scherzhaft betitelt.

Zweistündige Show am 26. Februar abrufbar

Außerdem werden die Ehrungen der Jubiläumsprinzen Klaus Neumann (33 Jahre), Willi Schöning und Markus Hinnüber (beide 22 Jahre) sowie Christian Günnewig und Thomas „Ömpe“ Wörmann (beide elf Jahre) nachgeholt.

Nur durch das großzügige Sponsoring einiger Warendorfer Firmen habe solch eine Veranstaltung überhaupt erst realisiert werden können, zeigte Hermann-Josef Schulze-Zumloh sich dankbar. „Wir brauchen kreative Köpfe und Ideen. Karneval kann nicht ausfallen. Man kann ihn auch nicht verschieben. Das steht im Kalender“, stellte Bernd Stelter klar und fügte an, mit dem aufgezeichneten Stream werde eine tolle Möglichkeit geschaffen, dass kleinere Gruppen gemeinsam vor dem Bildschirm feiern könnten. Am 26. Februar wird die rund zweistündige Show auf www.wakage.de kostenlos abrufbar sein.