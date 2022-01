Pure Energie auf der Bühne

Mit seinem aktuellen Album will Ron Spielman nicht nur die Schroffheit und Ungestümheit des Blues transportieren, sondern auch Geschichten erzählen, denen man bewusst zuhört. Zu seiner aktuellen Band gehören Thomas Stieger am Bass und Julian Külpmann am Schlagzeug. Sie spielen im Dachtheater des Theater am Wall.

Ron Spielmans musikalische Karriere ist international, jetzt kommt er nach Warendorf. In der Konzertreihe TaW in Concert werden am Samstag (22. Januar) „Ron Spielman & Band“ im Dachtheater des Theater am Wall auftreten. Bereits in den 80er Jahren startete Spielman erste Bandprojekte. Nach Aufenthalten in New York City und Boston folgten internationale Auftritte mit der Little River Band, Dave Stewart, Bob Geldof und vielen anderen bekannten Musikern.

Ein Dutzend Alben hat Spielman bereits unter eigenem Namen veröffentlicht, stets begleitet von sehr guten Kritiken der Fachpresse. Gelobt werden seine Qualitäten als Songwriter und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten an der Gitarre. Ron Spielman bereist seit vielen Jahren die Musikwelt. Als Entdecker entlang der Grenzen von Singer und Songwriter, Blues, Jazz, Fusion, Rock, Pop und Folk bleibt er bei aller Ohrwurm-Melodik kantig.

Hochgelobtes Instrumentalalbum

Nachdem Spielman 2018 mit „Tip of My Tongue“ ein hochgelobtes Instrumentalalbum präsentierte, veröffentlicht der Deutsch-Amerikaner mit „The Rehearsal Sessions“ 2019 eine Live-EP, die ihn und seine Band in Bestform zeigt. Eindrucksvoll beweisen die sieben Songs, was für eine unglaubliche Energie Spielman auf der Bühne entfalten kann.

Schroffheit des Blues transportieren

Mit seinem aktuellen Album will er nicht nur die Schroffheit und Ungestümheit des Blues transportieren, sondern auch Geschichten erzählen, denen man bewusst zuhört. Zu seiner aktuellen Band gehören Thomas Stieger am Bass und Julian Külpmann am Schlagzeug. Konzertbeginn im Theater am Wall unter der 2G-plus-Regel ist um 20 Uhr. Um Abstände zu gewährleisten, wird die Zuschauerzahl für dieses Konzert im Dachtheater auf 46 Personen begrenzt. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.