„Radio machen hat mich einfach geflasht“

Radio bleibt weiterhin ein beliebtes Medium. Das liegt auch an der Vielfalt des Bürgerfunks. Bürger machen Programm für Bürger. Frei und ehrenamtlich. Und Gila Marali ist eine der Radiohelden, die regelmäßig auf Sendung gehen.

Wenn das Rotlicht angeht, die Regler am Mischpult hochschnellen und das Mikrofon auf „Zuspruch“ wartet, dann ist Gila Marali in ihrem Element. Die Warendorferin arbeitet im Ehrenamt als Radiomoderatorin. Seit rund zehn Jahren macht sie Interviews, Reportagen und Moderationen gemeinsam mit Klaus Aßhoff in zwei journalistischen Magazin-Sendungen („Regio Waf"/„Stage Waf“), die regelmäßig im Bürgerfunk von Radio WAF kreisweit ausgestrahlt werden.