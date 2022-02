Radler wollen mehr Raum und Sicherheit

Der Runde Tisch Radverkehr Warendorf (RTR) hat jetzt mit Bürgermeister Peter Horstmann über das Radverkehrskonzept gesprochen. Dabei wiesen die Mitglieder des RTR auf die aus ihrer Sicht vorhandenen Schwächen des Konzepts hin und stellten ihrer Ansicht nach bessere Alternativen vor. Im Gegenzug erläuterte die Verwaltung ihre Sichtweise und weshalb sie beabsichtigt, viele der vorgesehenen Maßnahmen wie geplant durchzuführen.

Nach Auffassung des RTR muss Radverkehr schnell attraktiver und sicherer gestaltet werden, um den Anteil des Radverkehrs deutlich zu erhöhen. Zu diesem Zweck müsse auch ein Ziel formuliert werden, etwa, das im Jahr 2030 beträgt der Anteil des Radverkehrs 30 Prozent beträgt. Dazu müssen jährliche Erfolgskontrollen durchgeführt werden.

Mögliches Ziel: 30 Prozent Radleranteil im Jahr 2030

Einige positive Zeichen seien in dem Konzept auch zu erkennen. Als Beispiele erwähnte Thomas Lins (Vorsitzender des VCD Münsterland) die Beseitigung von Umlaufsperren, die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte oder die vorgesehene direkte Führung des Radverkehrs an Ampelanlagen. Positiv sei auch die vom RTR vorgeschlagene Fahrradstraße von Freckenhorst ins Schulviertel. Die Hoffnung auf eine baldige Beschäftigung eines Mobilitätsplaners sahen beide Seiten angesichts der bundesweiten Nachfrage nach solchen Fachleuten mit Vorsicht. Ein erster Schritt sei der Einsatz eines „Kümmerers“, der für Straßen und Radwege zuständig sein wird.

Zur Begründung der Förderung wird auch auf die dringend zu verringernden CO2-Emissionen hingewiesen. Ziel eines solchen Konzeptes muss es auch sein, die Mobilität für Radfahrende durch sichere und qualitativ gute Wege zu verbessern. Dabei muss es nach Ansicht des Runden Tisches zu einer Neuverteilung des Verkehrsraumes zu Gunsten des Fuß- und Radverkehrs kommen.

Fehlerverzeihende Radverkehrsinfrastruktur ist, wie Gerd Nergert vom RTR meint, wichtig, für Radwege aber häufig nicht erkennbar. Radfahrstreifen an vielbefahrenen Straßen oder gar Bundesstraßen verzeihen keine Fehler, seien eben nicht sicher.

Innenstadt gar nicht im Konzept enthalten

Klaus Dellori schlug vor, Milter Straße in eine Einbahnstraße umzuwandeln, um Raum für Radler geschaffen und den motorisierten Verkehr zurückzudrängen. Bemängelt wurden auch die fehlenden Wegebeziehungen zwischen den Ortsteilen oder zu markanten Punkten wie Bahnhof und Einkaufszentren. Der Bereich Innenstadt fehle ganz im Konzept.

Für den RTR ergeben sich als Konsequenz, dass eine Umverteilung zugunsten des Radfahrverkehrs stattfinden muss, der Radfahrverkehr priorisiert statt benachteiligt werden muss, Radler müssen im Straßenraum besonders geschützt werden. Das Radverkehrskonzept dränge den motorisierten Verkehr nur ungenügend zurück.

Einigkeit bestand darüber, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen mit geringen Kosten sofort anzugehen. Dazu gehören Aufstellflächen vor den Kraftfahrzeugen an Ampelkreuzungen, Bordsteinabsenkungen und ein Schadenmelder.