Radsportler fürchten Verlust der Fördermittel

„Bikepark“ noch immer in der Schwebe

Freckenhorst

Die Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst möchte in Freckenhorst einen Bikepark errichten und hat auch die Zusage über Fördermittel des Landes. Doch das Verfahren zieht sich in die Länge und die Zeit drängt, das die Fördermittel in diesem Jahr verbraucht werden müssen.

Von Ulrich Lieber