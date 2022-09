Rahmen für ein glanzvolles Leben

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag (11. September) lädt der Heimatverein Warendorf um 10.30 Uhr zu einem Vortrag in den Tapetensaal des Hauses Klosterstraße 7 ein. Heimatvereinsvorsitzende Mechtild Wolff hat sich auf Spurensuche begeben und Geschichte und Geschichten zu den Denkmalen in Warendorf zusammengetragen. Einige dieser Geschichten werden am Sonntag im historischen Tapetensaal erzählt werden. Eine Spurensuche führt auch zur verschwundenen Villa Sophia.

Aufsehen erregte der Bau der Wiemannschen „Villa Sophia“ in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Solch ein repräsentatives Haus war seit der Errichtung der Katzenbergerschen Villa an der Klosterstraße 7 (1812) nicht mehr gebaut worden. Neu war auch, dass Eduard Wiemann diesen Wohnsitz für sich und seine Gemahlin Sophia außerhalb der Innenstadt, also vor den Toren der Stadt, erbauen ließ. Er legte den Grundstein für die zukünftige Bebauung des ausgedehnten Gartengeländes im nördlichen Stadtfeld. Die Geschichte des Hauses und ihrer Besitzer hat Heimatvereinsvorsitzende Mechtild Wolff zusammengetragen.

Der wohlhabende Textilkaufmann Eduard Wiemann (1817 bis 1898) wurde 1847 von seinem Freund Hermann Josef Brinkhaus als Partner für sein Textilunternehmen gewonnen. Das Unternehmen firmierte unter dem Namen „Brinkhaus und Wiemann“. Aus den freundschaftlichen Banden wurden familiäre, als Eduard Wiemann 1851 Sophia Ostermann (1827 bis 1903) heiratete. Sie war die jüngere Schwester von Johanna, der Ehefrau von Hermann Josef Brinkhaus.

Neoklassizistische Architektur

Die „Mechanische Weberei Brinkhaus und Wiemann“ entwickelte sich zu einem erfolgreichen Unternehmen, was Eduard Wiemann in die Lage versetzte, sich um 1870 diese repräsentative Villa in der neoklassizistischen Architektur der Gründerzeit zu errichten. Er verpflichtete bedeutende Architekten, die die Villa am noch unbesiedelten Emstor innen und außen reich mit Stuck, Gemälden, Schnitzereien, prachtvollen Kaminen und Plastiken verzierten. Die „Villa Sophia“ war mit prachtvollen Räumen und stuckverzierten Sälen im Stil des Rokokos und des Empire ausgestattet und bot viele Jahre lang den Rahmen für ein glanzvolles gesellschaftliches Leben und bereicherte Kunst und Kultur in Warendorf. Ein Haus mit so viel Pracht und Eleganz, mit einem repräsentativen Park nach englischem Vorbild, der bis zum Alten Emsarm reichte und von bekannten Gartengestaltern im Stil eines klassischen Englischen Gartens angelegt worden war, das war eine neue Dimension für Warendorf.

Sophia Wiemann war – so heißt es noch heute – eine begnadete Gastgeberin, glanzvolle Fest wurden gefeiert. Die „Villa Sophia“ wurde zum kulturellen Zentrum, in der besonders Musik und Literatur der Klassik und Romantik gepflegt wurden. Auch der westfälische Landadel ging ein und aus.

Mausoleum im Park der Villa

Am 16. Juni 1898 starb Eduard Wiemann im Alter von 81 Jahren. Er wurde im Mausoleum, das im Park der „Villa Sophia“ erbaut worden war, bestattet. Auch Sophia Wiemann wurde dort nach ihrem Tode am 30. April 1903 beigesetzt.

Da die Ehe der Wiemanns kinderlos blieb, vererbte das Ehepaar Wiemann die Villa an die Clemensschwestern aus Münster. Der Orden richtete 1903, nach dem Tod von Sophia Wiemann, in der „Villa Sophia“ ein Pflegeheim für betagte Clemensschwestern ein, das „Sophienstift“ genannt wurde. 70 Jahre lang gehörten diese Schwestern zum Stadtbild von Warendorf und erfreuten sich hoher Beliebtheit. Die Auflagen des Testamentes, die Villa in unverändertem Zustand zu erhalten, befolgten die Schwestern strikt. 1971 zogen die Clemensschwestern zurück ins Mutterhaus nach Münster. Die „Villa Sophia“ wurde für eine symbolische Mark an die Stadt Warendorf verkauft. In der Villa war in all den Jahren ein großer Sanierungsstau aufgelaufen. Die alte Pracht aber war unversehrt erhalten.

1972 Abriss beschlossen

Die Stadt Warendorf sah sich nicht in der Lage, die Sanierungskosten und spätere Unterhaltungskosten zu finanzieren. Eine so prachtvolle Villa entsprach auch nicht dem Zeitgeist, Betonarchitektur war angesagt. So kam es 1972 zu dem Ratsbeschluss, das „Sophienstift“ abzureißen. Von einigen Ratsmitgliedern, vom Heimatverein und aus der Bürgerschaft kam energischer Protest, der aber nichts ausrichten konnte. Das Denkmalschutzgesetz trat erst wenig später in Kraft, zu spät für Warendorf, das ein unwiederbringliches Zeugnis der Industrialisierung verloren hatte.

Ungläubig beobachteten viele Warendorfer Bürger 1974 den Abriss des „Sophienstiftes“. Sogar das Mausoleum im Park, in dem das Ehepaar Wiemann begraben war, wurde beseitigt. Heute erinnert nur noch ein schlichter Findling im Sophienpark an das Fabrikantenehepaar Wiemann.

Figuren konnten gerettet werden

Einzig die vier allegorischen Figuren und die zwei Bronzehirsche aus dem Garten konnten gerettet werden. Sie wurden eingelagert und vergessen. 15 Jahre später forschte die Ratsfrau Eugenie Haunhorst nach dem Verbleib der Figuren und entdeckte sie im Bauhof, gut gehütet, aber eingestaubt und stark beschädigt. Das Westfälische Amt für Denkmalpflege in Münster stufte die griechisch-römischen Figuren als wertvoll ein.

Diese allegorischen Figuren wurden vor mehr als 100 Jahren von der Firma Marche in Berlin Charlottenburg aus Ton in einem Guss- und Blasverfahren gefertigt. Der Restaurator Willi Wienstroer aus Freckenhorst bekam die schwierige Aufgabe, die Figuren wieder in ihren Originalzustand zu versetzen. Einen Platz fanden die vier allegorischen Figuren im Januar 1990 im heutigen „Sophiensaal“ an der Kurzen Kesselstraße. An der Stirnwand sehen die Besucher die Göttin der Kunst und Musi und die Göttin der Dichtkunst und Literatur. Diese beiden Figuren sind 1,60 Meter groß und standen an der Freitreppe der „Villa Sophia“. An der Rückwand des Saales befinden sich die beiden 1,30 Meter großen Musen, die die Balustrade der Villa schmückten: Die Göttin der Handwerkskunst und die Göttin der Heilkunst.