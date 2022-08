Rainer Schulz in Königswürden

Rainer Schulz und Dirk Bußmann kämpften um den Titel. Das bessere Ende hatte schließlich Rainer Schulz, der seine Frau Regina zur Königin machte. Am Abend wurden die Insignien der Macht überreicht.

War das

ein spannender Zweikampf. Rainer Schulz und Dirk Bußmann lieferten sich über eineinhalb Stunden an der Vogelstange ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Königswürde. Die Insignien waren zuvor schnell gefallen. Bereits nach acht Minuten segelte die Krone durch den Schuss von Jörg Stenkamp zu Boden. Kurz darauf befreite Jan Zelleröhr den Adler vom Reichsapfel. Markus Radziejewski sicherte sich schließlich das Zepter. Als dann Daniel Teichert an die Stange trat und schoss, ging ein lautes Raunen durch die Menge. Denn sein Schuss hatte voll ins Schwarze getroffen. Der Vogel fiel und übrig blieb nur ein wenig Holz an der Scheibe.

„ »Das hast du gut gemacht.« “ Dirk Bußmann zeigt sich als fairer Verlierer

Jetzt, so dachten die meisten haben wir in wenigen Minuten unseren König. Doch weit gefehlt. Die beiden Aspiranten Rainer Schulz und Dirk Bußmann mussten sich bei sengender Hitze redlich abmühen. Bis endlich um exakt 15.14 Uhr durch den 275. Schuss von Rainer Schulz auch der Rest der Scheibe fiel. Da war der Jubel groß. Der neue Herrscher streckte die Hände in die Höhe und jubelte. Der 62-Jährige umarmte seine Frau Regina und machte sie zur Königin. Seit 27 Jahren ist der Krankenpfleger dem Bürgerschützenverein treu. Bereits drei Mal zeigte er Ambitionen auf den Königstitel. Jetzt hat es endlich geklappt.

Sein großes Hobby ist das Tanzen. Auch für Fußball zeigt Rainer Schulz eine Leidenschaft. Vor allem der BVB liegt ihm am Herzen.

Fair zeiget sich anschließend sein Mitstreiter Dirk Bußmann. „Das hast du gut gemacht“, lobte der Geschäftsführer des Vereins.

Am Abend folgte mit reichlich musikalischer Unterhaltung und dem immer wieder beeindruckenden Fahnenschlag die Proklamation des neuen Königs auf dem Schützenplatz.

„Es lebe der König“, so lautetet das Motto des Abends. „Wir danken dem scheidenden Königspaar Markus und Cilly Wiedeler. Das ist das Spiel der Rotation. Ein König geht, ein anderer kommt“, bemerkte Präses Gerd Leve noch bevor es zum Königsball ins Zelt ging. Es wurde ein ausgelassener Abend.

Zur Throngesellschaft vom Königspaar Regina und Rainer Schulz gehören: ,Dirk und Ute Bußmann, Volkmar und Monika Schmidt, Dirk und Karen Ohlmeyer, Gernot und Yvonne Wohletz, Jörg Vorwerk und Kisa Rose sowie Daniel und Anna Günnewig.