Randalierer springt auf Polizeiauto

Ein 35-jähriger Randalierer springt auf die Motorhaube eines Polizeiautos, bespuckt und beleidigt die Beamten. Zuvor hatte der Mann in einem Mehrfamilienhaus in Warendorf gegen Türen getreten und beschädigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1.35 Uhr, randalierte ein 35-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Rau-Allee in Warendorf. Der Warendorfer hatte laut Bewohner gegen Türen geschlagen, diese beschädigt und ein elektrisches Kabel gestohlen. Anschließend hatte der 35-Jährige das Haus verlassen. Bewohner alarmierten die Polizei, die den Mann in der Nähe des Mehrfamilienhauses fanden. Der 35-Jährige sprang auf die Motorhaube des Streifenwagens und verhielt sich aggressiv, heißt es im Polizeibericht. Der Randalierer sei nicht zu beruhigen gewesen. Er habe die Einsatzkräfte beleidigt. Da es auch Angehörigen nicht gelang, auf den Warendorfer einzuwirken, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Als die Einsatzkräfte Randalierer fixieren wollten, bespuckte der 35-Jährige die Beamten, trat nach ihnen trat und beleidigte sie mehrfach. Da der Tatverdächtige unter Alkohol-und Drogeneinfluss stand, wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen. Dort blieb er auch aufgrund der ärztlichen Einschätzung. Die Beamten leiteten gegen den Warendorfer ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Widerstand ein.