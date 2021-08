Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Um um Gefährdungen für Unbeteiligte zu vermeiden, musste die Polizei die Verfolgung eines Rasers abbrechen. Der voraussichtlich männliche Fahrer eines hochmotorisierten Fahrzeugs mit ausländischem Kennzeichen missachte das Rotlicht mehrerer Lichtzeichenanlagen. Obwohl die Polizei Sonder- und Wegerechte in Anspruch nahm und mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung aufnahm, gelang es ihr nicht, zu dem flüchtenden Fahrzeug aufzuschließen.Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend in der Nähe von Warendorf ein hochmotorisiertes Fahrzeug

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend in der Nähe von Warendorf ein hochmotorisiertes Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeugtyp, zum Kennzeichen oder zur Beschreibung des Fahrers machen können, sich unter 02581-941000 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Eine Verfolgungsjagd lieferten sich am Freitagabend, zwischen 21.40 und 23.30 Uhr, der Fahrer eines hochmotorisierten Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen und die Polizei. Den Beamten in Warendorf war in besagtem Zeitraum mehrfach ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen, das sich jeweils mit sehr hoher Geschwindigkeit entfernte.

Zunächst war der Wagen mit ausländischem Kennzeichen einem Diensthundeführer im Bereich der Abfahrt von der B 475 auf die B 64 in Warendorf auf der Beelener Straße aufgefallen. Als der Beamte die Verfolgung aufnahm, beschleunigte der Fahrzeugführer sofort stark und flüchtete in Richtung Freckenhorster Tor. Dabei missachtete der voraussichtlich männliche Fahrer das Rotlicht mehrerer Lichtzeichenanlagen. Obwohl der Polizeibeamte Sonder- und Wegerechte in Anspruch nahm und mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung aufnahm, gelang es ihm nicht, zu dem flüchtenden Fahrzeug aufzuschließen. Der Sichtkontakt ging verloren und die Verfolgung wurde abgebrochen.

Um 21.55 Uhr nahm die Polizei die Fahndung erneut auf, nachdem sich ein Verkehrsteilnehmer gemeldet hatte. Dieser schilderte, dass er auf der L 547 in Höhe des Kreishauses von einem Wagen mit ausländischem Kennzeichen überholt worden sei und er ein ähnliches Fahrzeug jetzt auf einem Parkplatz in Freckenhorst an der Everswinkeler Straße gesehen habe. Auch der Zeuge hatte aufgrund der hohen Geschwindigkeit weder das Kennzeichen ablesen noch den Fahrzeugtyp erkennen können. Als die Polizei den Parkplatz aufsuchte, war das Fahrzeug verschwunden und wurde auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen. Die gezielte Fahndung wurde erneut gegen 22.40 Uhr eingestellt.

Erneut aufgenommen wurde die Verfolgung um 23.04 Uhr, als vermutlich derselbe Wagen auf der Splieterstraße in Warendorf einem anderen Streifenwagen begegnete. Das Fahrzeug war vermutlich von Westkirchen kommend wiederum in Richtung Warendorf gefahren und setzte die Flucht vor der Polizei auf der B 64 Richtung Münster fort. Auch diesmal fuhr der Fahrer rücksichtslos mit sehr hoher Geschwindigkeit, sodass die Polizei die Verfolgung nach kurzer Zeit abbrach, um Gefährdungen für Unbeteiligte zu vermeiden.

