"Rassismus zieht sich durch alle Bereiche"

Workshop mit Sozialaktivist Ali Can in Warendorf

Warendorf.

Nachdem der in Warendorf aufgewachsene Sozialaktivist und Autor Ali Can zum Neujahrsempfang der Stadt erstmalig seit etlichen Jahren wieder in seiner alten Heimat war, zog es ihn am Wochenende schon wieder in die Emsstadt. Und er sprach zu dem selben Thema.