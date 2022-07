Rätselhafte Hinweise auf Kanaldeckeln

Warendorf

Die Kanaldeckel-Schnitzeljagd, die am Mittwoch gestartet ist, findet bis zum 10. August in Warendorf statt. Passanten finden in diesem Zeitraum neun Kanaldeckel-Aufkleber in der Altstadt mit spannenden Fakten zum Thema „Fremdstoffe im Abwasser“. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

Von Joachim Edler