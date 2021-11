Ratsmitglieder nicht umgangen

CDU-Ratsherr Martin Richter hatte scharf kritisiert, dass es offenbar aus Peschs Fachverwaltung Aussagen über Warendorfs Entwicklungsmöglichkeiten Richtung Bezirksregierung gegeben habe, die nicht mit dem Rat abgestimmt waren (die WN berichteten).

Damals wies Pesch darauf hin, dass dieses Aussagen gar nicht als solche zu werten, sondern reine Darstellungen des planerisch Möglichen seien – was Reserveflächen für Wohnbau- oder Gewerbeansiedlungen angeht beispielsweise.

Martin Richter hatte dennoch nachgehakt. Was Doris Krause, Sachgebietsleiterin Bauordnung und Stadtplanung bei der Stadtverwaltung, jetzt im Stadtentwicklungsausschuss nutzte, um ausführlich darzustellen, worum es tatsächlich bei dem Behördenaustausch gegangen war.

2020 sei es zum ersten Behördengespräch gekommen. In dessen Verlauf seien besagte Entwicklungschancen grob skizziert worden, basierend auf dem aktuellen Planungsrecht. Solche Gespräche habe die Bezirksregierung mit allen Kommunen geführt, um Material für die Fortschreibung der Regionalplanung zu erhalten. „Dass Sie sich da falsch informiert gefühlt haben, tut mir Leid“, so Krause nach ihren Schilderungen. Es sei nur um die Bereitstellung von Daten für den nächstes Jahr vorzulegenden Entwurf des Regionalplans gegangen. Sie, Krause, habe im Regierungspräsidium angekündigt, den kritisierten Sachverhalt in de Gremien aufzuklären.

Martin Richter war zufrieden mit Doris Krauses Erklärungen. Und gab selbst eine ab: Er habe das Thema vielleicht „etwas scharf" angeschoben. „Ich bin kein Scharfmacher und nehme Ihre Erklärungen so an“, wandte er sich an Krause. Sie habe den Sachverhalt „klargezogen“. Dennoch halte er es für nicht richtig vom Regierungspräsidium, „die Politik so nicht zu beteiligen“ und unter dem „Deckmantel der Verschwiegenheit“ an die gewünschten Aussagen zu kommen. „Warten wir mal ab, was uns da nächstes Jahr vorgestellt wird“, so Richter hörbar entspannter.

Jessica Wessels (Bündnisgrüne) fragte sicherheitshalber noch mal nach: Die zeichnerisch dargestellten Potenziale seien aber nicht gleichbedeutend mit „Bedarf“? Denn die Grünen seien ja Gegner weiteren Landschaftsverbrauchs. Nein, beruhigte Doris Krause. Und auf die Nachfrage Friedrich- Wilhelm Otto-Erleys (CDU) klärte Krause auf, dass es auch nach Vorlage des neuen Regionalplans „genauso schwer oder leicht wie heute“ sei, außerhalb der Planfestsetzungen Bebauungspläne durchzusetzen. Damit war das Thema so weit abgearbeitet.