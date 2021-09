Raum für Feiern mit Stil

Als Frank Strohbücker die immer mal wieder kursierenden Gerüchte vernahm, dass Gastwirt Georg Bütfering sich von seinem Saalbetrieb trennen wolle, den er 1986 von seinem Vater Georg übernommen hatte, beteiligte er sich nicht an der Gerüchteküche, sondern hakte bei Bütfering nach. Das Ergebnis: Zum 1. Januar wird die Eventgastronomie Strohbücker aus Everswinkel den Gasthof Bütfering anmieten und betreiben. Damit wird aus dem Gasthof, zu dem zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts ein landwirtschaftlicher Betrieb gehörte und 1919 von Josef Kramer um einen beeindruckenden Festsaal erweitert wurde, der Event-Gasthof Bütfering.

Bedenken, dass im gediegenen Ambiente künftig wilde Partys gefeiert werden könnten, zerstreut Strohbücker: „Das wird keine Party-Location. Wir wollen vor allem an den Wochenenden einen Raum für hochwertige Veranstaltungen bieten. Hochzeiten, Jubiläen, Betriebsfeste.“ Und in enger Abstimmung mit Familie Bütfering – Georg Bütfering wird im Hintergrund beratend tätig sein – werde es unter dem Motto „Wir in Hoetmar“ in Zukunft auch Veranstaltungen geben, die nur für Hoetmarer gedacht seien, verspricht Strohbücker. So werde es schon im November eine Schnitzelparade geben. Festhalten will der Unternehmer an den beliebten Brunch-Veranstaltungen, die zwischen Oktober und April weiterhin sonntags angeboten werden. Erweitern möchte er das Angebot um saisonale Aktionen wie Spargel- oder Grünkohlessen. Geplant ist auch eine Silvester-Gala. Zu finden sind sämtliche Termine sowie Gutscheine online unter eventgastro-strohbuecker.de/event-gasthof-buetfering. Reservierungen und Bezahlung sind online möglich, die Tickets beziehungsweise Gutscheine für die gebuchte Veranstaltung bekommt der Gast zugeschickt.

Dank einer mobilen Bühne kann der Saal auch in Zukunft für Karnevalsveranstaltungen oder Theateraufführungen genutzt werden.

Für kleinere Veranstaltungen, wie etwa Jagdessen, steht den Gästen zudem ein kleinerer, etwa 40 Personen fassender Raum zur Verfügung.

„Die Küche wird zu 100 Prozent von uns betrieben“, kündigt Strohbücker an, der neben den eigenen Service-Kräften auch jene beschäftigen würde, die vor der coronabedingten Zwangspause bei Bütfering tätig waren. Servicekräfte für die Gastronomie zu finden, sei derzeit ein schwieriges Geschäft. Viele hätten sich in der Corona-Zeit anderweitig orientiert. Ein Problem, das die Gastronomen noch lange beschäftigen werde. „Corona war fatal“, bestätigt Georg Bütfering, dem die Erleichterung über den mit Frank Strohbücker geschlossenen Vertrag deutlich anzumerken ist.