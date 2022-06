Raus aus der „Komm-Struktur“

„Wir haben sogar ein Picknick im Park“, sagt Isabella Matic und kommt aus dem Lächeln nicht heraus. Die pädagogische Mitarbeiterin des Hauses der Familie freut sich während der Pressekonferenz mit ihrem Chef Benedikt Patzelt sichtbar auf den Anlass: die Feier von 50 Jahren Haus der Familie.

Das Besondere: Sie verteilt sich auf eine Reihe einzelner Veranstaltungen. Die finden nicht an der Hohen Straße 3 statt, wo die katholische Einrichtung 1972 ihren Betrieb aufgenommen hatte. Sondern eben auch im Emspark, fast immer umsonst, aber immer draußen statt. Meist ohne Anmeldung.

Beim Picknick (Samstag, 27. August, zwischen 10.15 und 14 Uhr) wäre es beispielsweise gut, wenn sich Interessierte anmelden, um alles passend einkaufen zu können. Wie auch für das „Malen im Park" am 4. August (Donnerstag) ermöglicht das, genug Materialien bereitzustellen.

„ »Das Haus der Familie war immer ein Ort des Lernens und der Begegnung für die Bürger.« “ Leiter Benedikt Patzelt

„Since 1972“ steht auf den Aufstellern in den HdF-Farben, seit 1972. Das Haus der Familie, sagt Benedikt Patzelt, „war immer ein Ort des Lernens und der Begegnung für die Bürger“. Nicht nur für die in Warendorf, sondern auch aus dem Umland. Grob überschlagen, hat Patzelt zusammengestellt, dürften etwa 450 000 Menschen Angebote des Hauses genutzt haben. Das in 30 000 Kursen, die summiert insgesamt etwa 2000 Kurswochen ergeben haben.

Die systemeigene „Komm-Struktur“, dass sich die Menschen für Kurse oder Infoangebote eben aus den Weg zum HdF bewegen mussten, soll im Jubiläumsjahr an andere Orte, vor allem in den Park, verlagert werden. Dem Umgang mit Corona kommen Freiluft-Angebote sowieso entgegen, ein Kidix-Eltern-Kind-Kurs (1. August, Montag) macht aber anderswo – in diesem Fall im Bürgerbad – ganz anders Spaß. Ausnahmsweise kostet das auch eine Gebühr, weil der Spielort ein anderer ist. Das gilt auch für den open air im Freibad vom Scala gezeigten Film „Augenblicke“ (Mittwoch, 3. August, von 21 Uhr an).

Gebühren nur bei Kursen mit Kooperationspartnern

Abendyoga (jeden Montag vom 1. bis 29. August jeweils ab 18 Uhr am achten Meridian im Emsseepark), Zumba (donnerstags vom 4. bis 25. August jeweils um 16 und 17 Uhr im Freibad), besagtes Malen im Park auf der Wiese vor dem Freibad und spirituelle Stadtrundgänge am 9. August (Mittwoch) und 26. August (Freitag) jeweils um 18 Uhr, Start am Historischen Rathaus, verlagern den Ort des Geschehens ebenfalls an Plätze, die die entsprechende Begegnungs- und Aufenthaltsqualität mitbringen.

Zu den weiteren Angeboten zählt „Lifekinetik“ am Montag, 15. und 29. August, am Piratenspielplatz im Emspark, Yogaspaziergänge (17. und 25. August jeweils um 17.30 Uhr), die Komplimente-Aktion in der Innenstadt am 19. August (Donnerstag) ab 10 Uhr und das große Popup-Picknick am 27. August (Samstag) im Freibad.

Der bisherige Weg zu den Angebotsteilnehmern vor allem über das gedruckte Kursprogramm im November und die eigene Internetseite erweitern Leiter Benedikt Patzelt und seine zehn hauptamtlichen Mitarbeiter übrigens in den nächsten Tagen um einen Newsletter. Wer den in „regelmäßig-unregelmäßigen Abständen“, so Patzelt, aber vier bis sechs mal im Jahr per E-Mail zugesandt bekommen möchte, kann sich dafür auf der Homepage eintragen.

Festakt intern mit geladenen Gästen

Bei fast jedem der zehn Programmpunkte können zufällig vorbeikommende Menschen sich einfach dazugesellen. Das ist bei dem festlichen Abschluss anders: Am 30. August gibt es zunächst einen Festgottesdienst in der Marienkirche und danach ein Fest für etwa 100 geladene Gäste auf dem Platz draußen vor dem Gotteshaus.

Apropos draußen: Alles, was zum Feiern des 50. zählt, ist grundsätzlich open air geplant. Sollte es Unwetter geben, fällt die jeweilige Veranstaltung aus und wird nicht nachgeholt. Nur für den ohnehin intern gehaltenen Festakt Ende August gibt es einen Plan B, also mit Dach.

Details zum Veranstaltungsprogramm stehen auch im Internet.