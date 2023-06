Fluchtversuch bei Zoll-Razzia in Warendorf

Bei einer Aktion gegen Schwarzarbeit hat der Zoll ein Nagelstudio in Warendorf kontrolliert. Mehrere Personen versuchten abzuhauen – vergeblich. Eine wurde seit Jahren per Haftbefehl gesucht.

Festnahme in der Innenstadt: Der Zoll war bei einer münsterlandweiten Aktion gegen Schwarzarbeit auch in Warendorf im Einsatz. Im Fokus: vietnamesische Nagelstudios und Imbisse.

Also die Beamten einen Salon in Warendorf betraten, ergriffen zwei Personen, die offensichtlich dort arbeiteten, die Flucht.

Sie konnten wenig später gestellt werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich in beiden Fällen um vietnamesische Staatsbürger. „Eine der beiden Personen war seit fünf Jahren in Deutschland untergetaucht und wurde per Haftbefehl gesucht“, so Britta Flothmann, Pressesprecherin des Hauptzollamts Münster.

Einsätze in ganz Europa

Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten gegen die entsprechenden Personen Strafverfahren ein, und auch gegen die jeweiligen Arbeitgeber wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt in Deutschland und des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen.

Münsterlandweit kontrollierte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in der vergangenen Woche 53 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 15 Arbeitgeber. Sie stieß auf insgesamt sieben ausländische Arbeitnehmer, die ohne den zwingend notwendigen deutschen Aufenthaltstitel bei der Arbeit angetroffen wurden und sich demzufolge mutmaßlich illegal hier aufhielten, teilt der Zoll mit.

Vorgelegt wurde den Beamtinnen und Beamten in einem Fall ein falscher Ausweis. Im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung gelang es aber, die richtige Identität des Arbeitnehmers festzustellen.

Die Kontrollen fanden im Rahmen der europaweiten Joint Action Days statt, an denen sich die FKS des Hauptzollamts beteiligte. Rund 70 Einsatzkräfte aus Münster waren an vier Tagen im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.