Rechtzeitig die „letzte Reise“ regeln

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet im Bestattungshaus Huerkamp die Woche der Vorsorge in diesem Jahr wieder statt. Diesmal gibt es erstmalig auch im neuen, klimaneutralen Abschiedshaus in Beckum Vorträge zum Thema Vorsorge. „Die Woche der Vorsorge hat sich absolut etabliert. Das war und ist nach wie vor hochaktuell“, betont Martin Huerkamp. Der Geschäftsführer eröffnet die Vortragsreihe im Abschiedshaus Huerkamp an der Reichenbacher Straße in Warendorf am 21, November (Montag) und referiert zum Thema „Krankheit-Tod. Trauer und vieles mehr“. „Da bin ich immer sehr offen und erzähle auch von meinen eigenen Erfahrungen zu meiner Krebserkrankung“, schickt der Bestattermeister voraus.

Es folgt am 22. November (Dienstag) ein Vortrag von Volker Wilhelmsen unter dem Titel „Erben und Vererben“. Zur rechten Zeit handeln und den Nachlass zu regeln, könne Familienstreitigkeiten vorbeugen, wissen die Fachleute genau.

Wolfgang Schweitzer kennt sich bestens mit privater Absicherung und Bestattungsvorsorge aus. Er wird dazu am Mittwoch informieren. „In der richtigen Reihenfolge die letzte Reise regeln ist wichtig“, so der Vorsorgerberater und Bestatter.

Buchhandlung Ebbeke ist mit im Boot

Das die Buchhandlung Ebbeke mit im Boot ist, hat Tradition. Diesmal ist Hörfunkmoderator und Sportreporter Manni Breuckmann zu Gast. Er präsentiert als Abschluss der Woche sein Buch „TOOOR! - Geschichten und Anekdoten, aber auch Nachdenkliches aus dem Profi-Fußball“ am 24. November (Donnerstag). Dieser Veranstaltung kostet neun Euro Eintritt und ist nur mit Voranmeldung möglich.

Vor der Warendorfer Woche der Vorsorge gibt es auch im Beckumer Abschiedshaus Stutenbäumer & Huerkamp an der Neubeckumer Straße 45 zwei Vorträge.

Zum einen referiert Dirk Funke (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)) zum Thema „Erben und Vererben“ am 16. November (Mittwoch).

Um „Private Absicherung und Bestattungsvorsorge“ geht es am 17. November (Donnerstag). Bestatter Bernd Stutenbäumer wird gemeinsam mit Martin Huerkamp und Wolfgang Schweitzer unter anderem über eine bezahlbare und leistungsstarke Sterbegeldversicherung informieren. Anschließend wird es noch eine Führung durch das neue Abschiedshaus für die Besucher geben.