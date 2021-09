Rechtzeitig in Bildung investiert

Im Rahmen einer digitalen Feierstunde konnte Schulleiter Malte Prigge die renommierte Auszeichnung Digitale Schule für besondere Bemühungen um breit gestreutes digitales Lehren und Lernen entgegennehmen – die Plakette und die Urkunde waren bereits zuvor per Post gekommen.

Schon lange vor Corona haben das Gymnasium Laurentianum und die Stadt Warendorf die Zeichen der Zeit erkannt und in die Digitale Bildung investiert. Insbesondere während des Lockdowns wurde schnell klar, wie wichtig digitales Lehren und Lernen geworden ist. Nicht nur das gut funktionierende Lernen auf Distanz sondern auch die Einbindung digitaler Werkzeuge in den Präsenzunterricht wurde nun durch dieses besondere Siegel, das nur 1,4 Prozent aller Schulen in Deutschland besitzen, gewürdigt.

„ »Ohne jahrelange Schulentwicklung und eine breite Akzeptanz im gesamten Kollegium kann das ganze genauso wenig gelingen wie ohne die Unterstützung des Schulträgers.« “ Malte Prigge

Damit die Bewerbung gelingen konnte, musste detailliert dokumentiert werden, welche Anstrengungen in den vergangenen Jahren unternommen wurden, um die Konzepte digitaler Bildung dauerhaft zu etablieren. Hier konnte das Lau glänzen, denn beginnend mit dem Fach Informatische Grundbildung in Klasse 6, verschiedenen Angeboten im Bereich der Arbeitsgemeinschaft, Informatik im Wahlpflichtbereich der Mittelstufe sowie Grund- und Leistungskursen in der Oberstufe ist das Angebot am Lau breit aufgestellt. „Ohne jahrelange Schulentwicklung und eine breite Akzeptanz im gesamten Kollegium kann das ganze genauso wenig gelingen wie ohne die Unterstützung des Schulträgers“, so Schulleiter Malte Prigge.

„Eine gute technische Ausstattung ist die Grundlage für den Erwerb des Siegels ,Digitale Schule‘“, ergänzt Bürgermeister Peter Horstmann und freut sich darüber, dass die jahrelange Zusammenarbeit von Stadt und Laurentianum mit der Auszeichnung gewürdigt wird. Die vorhandene digitale Infrastruktur und die abgestimmte Anschaffung geeigneter Gerätschaften sei eine wichtige Voraussetzung für ein effektives digitales Arbeiten an der Schule, stimmen Peter Horstmann und Malte Prigge überein. Trotz schwieriger Haushaltslage habe die Stadt die Schulen in den vergangenen Jahren immer wieder unterstützt und so den Bildungsstandort Warendorf gestärkt, lobt Prigge den Schulträger.

Durch das Siegel wird bescheinigt, dass das Gymnasium Laurentianum die zur Verfügung gestellten Ressourcen besonders gut genutzt hat. In allen fünf untersuchten Bereichen wird dem Gymnasium Laurentianum bestätigt, hervorragend aufgestellt zu sein. Neben dem pädagogischen Konzept spielen dabei auch die Qualifizierung der Lehrkräfte, die regionale Vernetzung sowie die Technik und die Ausstattung eine wesentliche Rolle.

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler des Laurentianums könnten stolz auf das drei Jahre gültige Siegel sein. Dann würde überprüft, was weiter geschehen ist. „Die Auszeichnung ist natürlich auch Ansporn, die gute Aufstellung weiter auszubauen und das Siegel in drei Jahren zu verteidigen.“ Dabei könne die Schule weiter auf die Unterstützung durch die Stadt Warendorf bauen, bekräftigt Bürgermeister Peter Horstmann.