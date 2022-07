Reflektieren mit Leidenschaft

Warendorf

Eckard Geisler hatte bei einem Spaziergang in Accra in Ghana die Bilder des Künstlers Godwin Adjei Sowah entdeckt. Jetzt hängen einige von ihnen in der Ebbers-Galerie. Und bei einem persönlichen Besuch Geislers in der Galerie zeigte er sich begeistert von der Art und Weise der Präsentation der Bilder.

Von Beate Trautner