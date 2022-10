Reicht für Kleingärtner und 16 Tinyhouses

Warendorfs erste Tiny-House-Siedlung könnte in der Nähe des Hartsteinwerks entstehen. Und die erste Kleingartenanlage gleich nebenan.

Stadt legt Plan am Hellegraben vor

Die Stadt könnte in absehbarer Zeit außer ihrer ersten Siedlung für die sogenannten Tiny Houses auch eine Kleingartenanlage bekommen. Auf einem noch landwirtschaftlich genutzten Feld zwischen Münsterweg und Bundesstraße 64 – in Höhe des Hartsteinwerkes – wäre Platz für etwa 30 Kleingartenparzellen und 16 Grundstücke mit den Klein-Wohngebäuden. Hanna Hackelbusch vom Team Stadtplanung hat den Mitgliedern des Fachausschusses am Donnerstagabend Einzelheiten des Planes vorgestellt.