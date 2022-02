„Reise in den Süden“ auf Italienisch

Dieser Ausflug hat am Mariengymnasium in Warendorf schon Tradition: Der Italienischkurs der Jahrgangsstufe Q2 besucht das Picasso-Museum in Münster. Dabei wurde die aktuelle Ausstellung auf Italienisch präsentiert.

WARENDORF. „Das erinnert mich an das Haus meiner Großeltern am Lago Maggiore. Darin hingen auch diese Bilder. Meine Großeltern liebten Manguin und Matisse.“ Das Gemälde „Jeanne auf dem Balkon“, von dem Schülerin Lena Miele spricht, ist Teil einer Ausstellung des Picasso-Museums Münster und wird den Schülerinnen und Schülern des Mariengymnasiums Warendorf in einer besonderen Führung beschrieben. Der Italienischkurs des Abiturjahrgangs (Q2) des Mariengymnasiums Warendorf folgt einer alten Tradition und besucht eine Ausstellung des Picasso-Museums Münster.

Was Museumspädagogin Britta Lauro zu den Bildern der Ausstellung „Rendezvous der Freunde – Camoin, Marquet, Manguin, Matisse“ zu erzählen hat, trägt sie in italienischer Sprache vor. Das ist das Besondere an dieser Führung, die eine seit 2008 bestehende Tradition am MGW nach der durch die Pandemie bedingten Unterbrechung wieder aufnimmt: Alljährlich führt Museumspädagogin Britta Lauro den Italienischkurs des Abiturjahrgangs (Q2) durch eine Ausstellung des Picasso-Museums und erläutert die Exponate in italienischer Sprache.

Schließlich werden die Schüler gebeten, sich die Gemälde gegenseitig vorzustellen – auf Italienisch, was allen nach kurzer Vorbereitungszeit auch gelingt.