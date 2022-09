Reise in längst vergangene Zeiten

Von 1912 bis 1967 hab es die Buddenbaum-Schule. Dort wurden in einem Raum Schüler der Klassen eins bis acht unterrichtet. Der Tag des offenen Denkmals bot die Gelegenheit, in die Geschichte dieser Einrichtung einzutauchen.

Zahlreiche Hoetmarer haben am Tag des offenen Denkmals am Sonntag den Weg in den Pilgertreff Buddenbaum gefunden und sich auf eine Zeitreise in längst vergangene Tage begeben. „Wir zeigen ein Triptychon aus Buddenbaum – unsere ehemalige Schule, die Wallfahrtskapelle und die Geschichte der Bauerschaft“, sagte Theo Röper von den Heimatfreunden.

Neugierige Blicke zog vor allem die Nachbildung der Buddenbaum-Schule auf sich, die 1912 eröffnet und 1967 geschlossen wurde. Ausgestellt wurden neben zahlreichen alten Klassenfotos auch die Original-Schultafel und -Poster, die beispielsweise im Verkehrsunterricht und zur Erklärung des Elektromagnetismus zum Einsatz kamen. Auch eine selbstgebaute motorisierte Seifenkiste gab es zu sehen. „Die Seifenkiste hatten einige Jungen 1967 gebaut und sie stand jahrelang auf einem Scheunenboden“, verriet Johannes Tertilt. Das Exponat sei nun dem Dorfarchiv überlassen worden und werde einen Ehrenplatz in der ehemaligen Stellmacherei bekommen.

Schuleröffnung war langgehegter Wunsch

Mit der Eröffnung der Schule in Buddenbaum ging für viele Bewohner der Bauerschaft 1912 übrigens ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Bei Wind, Regen und Schnee mussten die Kinder bis zu diesem Zeitpunkt in Holzschuhen täglich fünf Kilometer pro Weg zur Schule nach Hoetmar laufen, was viele als Zumutung empfanden. Als die Schule in Hoetmar 1910 mit 303 Kindern in vier Klassen aus allen Nähten platzte, gab die Regierung grünes Licht für den 22 000 Goldmark teuren Bau der Schule, südlich der Wallfahrtskapelle Buddenbaum.

55 Jahre war diese geöffnet, ehe sinkende Schülerzahlen, schulpolitische Entscheidungen und die Pensionierung von Lehrer Hubert Banas zur Auflösung führten. An letzteren hat Theo Röper nicht nur positive Erinnerungen. Banas habe viele Schüler das Fürchten gelehrt, mit Radiergummis um sich geschmissen und regelmäßig den Rohrstock sausen lassen: „Am 3. November, seinem Namenstag, haben wir aber immer freibekommen und zusammen gespielt.“ Röper erzählte am Sonntag bereitwillig von der „Klamotten-Physik“ von Lehrer Banas oder den gemeinsamen Unterricht der Klassen eins bis acht in einem Raum: „Schule war eine Intelligenzschmiede. Die Jüngeren konnten früh von den Älteren lernen.“

Zahlreiche Gäste schauten sich die alten Klassenfotos an. Foto: Stephan Ohlmeier

Wer am Sonntag nicht die Schulbank drücken wollte, konnte sich über die Geschichte der Höfe in der Bauerschaft Buddenbaum informieren. Adelheid Herweg und Theo Röper hatten diese in vielen Stunden im Dorfarchiv zusammengetragen. Überdies gab es zahlreiche Informationen zur Wallfahrtskapelle Buddenbaum, die zur Besichtigung und zum Gebet geöffnet war. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Heimatfreunden, der Kapellengemeinschaft Buddenbaum und dem Schützen- und Heimatverein.

Wie Robert Dorgeist, Vorsitzender der Heimatfreunde, verriet, solle das Klassenzimmer Ende nächster Woche in ähnlicher Form in der Stellmacherei aufgebaut werden. Interessierte könnten dieses auf Anfrage besichtigen. Zudem lud er zum Dorfleutetreff ein, der immer am zweiten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Leutehaus stattfinde. Zu dieser Zeit habe das Dorfbüro und -archiv geöffnet.